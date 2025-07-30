https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/askerlik-yerleri-aciklandi-agustos-celp-donemi-belli-oldu-1098239571.html

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Sputnik Türkiye

Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T10:28+0300

2025-07-30T10:28+0300

2025-07-30T10:28+0300

türki̇ye

milli savunma bakanlığı (msb)

celp

askerlik

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Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini açıkladı.Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma e-Devlet'te yayımlandı.Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

türki̇ye

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