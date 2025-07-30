https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/askerlik-yerleri-aciklandi-agustos-celp-donemi-belli-oldu-1098239571.html
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T10:28+0300
2025-07-30T10:28+0300
2025-07-30T10:28+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
celp
askerlik
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Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini açıkladı.Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma e-Devlet'te yayımlandı.Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI
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asker yerleri açıklandı mı?, ağustos celbi açıklandı mı?, askerlik yerleri neye göre çıkar?, askerlik durumu nereden bakılır?
asker yerleri açıklandı mı?, ağustos celbi açıklandı mı?, askerlik yerleri neye göre çıkar?, askerlik durumu nereden bakılır?
MSB duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı
Ayrıntılar geliyor
Askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos celbinde silah altına alınacaklar için askerlik yerlerini açıkladı.
Askerlik yeri sorgulama e-Devlet: MSB Ağustos sınıflandırma sonuçları açıklandı mı? Askerlik sevk tarihleri
Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma e-Devlet'te yayımlandı.
Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?
MSB'den yapılan açıklamada, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından sorgulanacak.