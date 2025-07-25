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MSB, 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 işçi alacağını duyurdu
MSB, 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 işçi alacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı, 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 sürekli işçi alacağını duyurdu. MSB başvuruları nereden yapılacak? Hangi tarihler arasında başvurulabilir?
2025-07-25T12:35+0300
2025-07-25T12:35+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
genelkurmay başkanlığı
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işe alım
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak. İşe başvurular nereden yapılacak? Kimler başvurabilir? İş başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, uzman yardımcısı alımı için başvurular 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihlerinde, Bakanlığın internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.İşe başvuru için hangi şartlar aranıyor?Adaylarda, 2023 ve 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS), açılan kadrolara göre nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerini alması ve 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak.İşe başvuru nereden yapılacak?Sürekli işçi teminine ilişkin başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 ile 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Her iki alıma ilişkin detaylara MSB'nin "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kamu-iscileri-icin-3uncu-zam-teklifi-belli-oldu-1097979118.html
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msb işçi alımı, msb uzman yardımcısı alımı, msb işçi aranan şartlar, msb iş başvuru tarihleri,
msb işçi alımı, msb uzman yardımcısı alımı, msb işçi aranan şartlar, msb iş başvuru tarihleri,

MSB, 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 işçi alacağını duyurdu

12:35 25.07.2025
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, 40 uzman yardımcısı ve 3 bin 97 sürekli işci alımı yapacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak. İşe başvurular nereden yapılacak? Kimler başvurabilir?

İş başvuruları hangi tarihlerde yapılacak?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, uzman yardımcısı alımı için başvurular 25 Temmuz ile 25 Ağustos tarihlerinde, Bakanlığın internet adresi üzerinden çevrim içi yapılacak.

İşe başvuru için hangi şartlar aranıyor?

Adaylarda, 2023 ve 2024'te yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS), açılan kadrolara göre nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerini alması ve 35 yaşını doldurmamış olması şartı aranacak.

İşe başvuru nereden yapılacak?

Sürekli işçi teminine ilişkin başvurular ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 25 ile 29 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Her iki alıma ilişkin detaylara MSB'nin "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.
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