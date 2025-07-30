https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/ankarada-agaclik-alanda-yangin-gecekondulara-sicradi-1098252379.html
Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir gecekonuda başlayan yangın çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:12+0300
2025-07-30T17:12+0300
2025-07-30T17:22+0300
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ankara, mamak
Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı
17:12 30.07.2025 (güncellendi: 17:22 30.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir gecekonuda başlayan yangın çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.