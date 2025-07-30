Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/ankarada-agaclik-alanda-yangin-gecekondulara-sicradi-1098252379.html
Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir gecekonuda başlayan yangın çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:12+0300
2025-07-30T17:22+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/i/logo/logo-social.png
türki̇ye
ankara
mamak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, mamak
ankara, mamak

Ankara'da ağaçlık alanda yangın: Gecekondulara sıçradı

17:12 30.07.2025 (güncellendi: 17:22 30.07.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir gecekonuda başlayan yangın çevredeki binalara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала