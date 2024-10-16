https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/metrobuste-dogan-bebek-omur-boyu-ucretsiz-istanbulkart-sahibi-oldu-1089311408.html

Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz İstanbulkart sahibi oldu

Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz İstanbulkart sahibi oldu

Sputnik Türkiye

35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yapmıştı. İstanbul Büyükşehir... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T20:05+0300

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2024-10-16T20:05+0300

türkiye

metrobüs

istanbulkart

taksi

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

dilek imamoğlu

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Esenyurt'ta Metrobüs'te doğan bebeğe İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşıma hakkı verildi.İstanbul Esenyurt ilçesinde taksi bulamadığı için Metrobüs'e binen 35 haftalık hamile Hanife Mete doğum sancıları başlayınca araçta doğum yapmak zorunda kalmıştı. Doğum sonrası hastaneye kaldırılan kadını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olay sonrası konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek'in İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını açıkladı.Belçika'da da benzer bir olay yaşandıGeçen eylül ayında Belçikalı hamile bir kadın, Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda seyahat ederken doğum yapmıştı. Metro şirketi sosyal medya hesabından, metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiyede-bir-ilk-taksi-almayinca-bindikleri-metrobuste-dogum-yapti-1089256067.html

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metrobüs'te doğuran kadın, istanbul kart, taksi sorunu