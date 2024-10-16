https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/metrobuste-dogan-bebek-omur-boyu-ucretsiz-istanbulkart-sahibi-oldu-1089311408.html
Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz İstanbulkart sahibi oldu
Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz İstanbulkart sahibi oldu
Sputnik Türkiye
35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yapmıştı. İstanbul Büyükşehir... 16.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-16T20:05+0300
2024-10-16T20:05+0300
2024-10-16T20:05+0300
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metrobüs
istanbulkart
taksi
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
dilek imamoğlu
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Esenyurt'ta Metrobüs'te doğan bebeğe İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşıma hakkı verildi.İstanbul Esenyurt ilçesinde taksi bulamadığı için Metrobüs'e binen 35 haftalık hamile Hanife Mete doğum sancıları başlayınca araçta doğum yapmak zorunda kalmıştı. Doğum sonrası hastaneye kaldırılan kadını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olay sonrası konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek'in İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını açıkladı.Belçika'da da benzer bir olay yaşandıGeçen eylül ayında Belçikalı hamile bir kadın, Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda seyahat ederken doğum yapmıştı. Metro şirketi sosyal medya hesabından, metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/turkiyede-bir-ilk-taksi-almayinca-bindikleri-metrobuste-dogum-yapti-1089256067.html
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metrobüs'te doğuran kadın, istanbul kart, taksi sorunu
metrobüs'te doğuran kadın, istanbul kart, taksi sorunu
Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz İstanbulkart sahibi oldu
35 haftalık hamile Hanife Mete, Esenyurt’ta taksi bulamaması üzerine bindiği metrobüste eşi Cemal Mete’nin desteğiyle doğum yapmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Yılmaz Bebek'in İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını açıkladı.
Esenyurt'ta Metrobüs'te doğan bebeğe İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşıma hakkı verildi.
İstanbul Esenyurt ilçesinde taksi bulamadığı için Metrobüs'e binen 35 haftalık hamile Hanife Mete doğum sancıları başlayınca araçta doğum yapmak zorunda kalmıştı. Doğum sonrası hastaneye kaldırılan kadını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan olay sonrası konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, Metrobüs'te dünyaya gelen Yılmaz Bebek'in İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını açıkladı.
Belçika'da da benzer bir olay yaşandı
Geçen eylül ayında Belçikalı hamile bir kadın, Brüksel’in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda seyahat ederken doğum yapmıştı. Metro şirketi sosyal medya hesabından, metro istasyonunda dünyaya gelen bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı vermişti.