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2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçlara "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu. Tercih süreci ve şampiyonlar listesi haberimizde.
2025-07-19T09:21+0300
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ösym
bursa
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
alan yeterlilik testi (ayt)
yabancı dil testi (ydt)
türki̇ye
üniversite
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile sorgulayabilecek.YKS sonuçları nasıl sorgulanır?Sınav sonuçlarına ulaşmak için:2025 YKS şampiyonları açıklandıTYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep’ten Ahmet Eren ÖzyurtsevenAhmet Eren Özyurtseven, TYT ve Sayısal AYT oturumlarında Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi mezunu.Sözel ve eşit ağırlıkta şampiyon: Muhammed İsmail KuşatBursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, AYT’nin sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde zirveye yerleşti.Kadın adaylar katılımda öndeKadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu. İşte dikkat çeken oranlar:Soru dağılımları ve sürelerTYT:AYT:YDT:Toplam 680 soru soruldu, iptal edilen soru olmadı.Tercih süreci başlıyorAdaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçlarının ise Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.
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bursa
türki̇ye
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2025 yks sonuçları, yks sonuçları açıklandı, ösym sonuç sorgulama, 2025 tyt ayt ydt, yks birincileri, yks tercih tarihleri, ykssonuc.osym.gov.tr
2025 yks sonuçları, yks sonuçları açıklandı, ösym sonuç sorgulama, 2025 tyt ayt ydt, yks birincileri, yks tercih tarihleri, ykssonuc.osym.gov.tr

2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu

09:21 19.07.2025
© AAYKS
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
© AA
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ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturum sonuçları ve şampiyonların isimleri belli oldu. Tercih süreci 30 Temmuz’da başlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile sorgulayabilecek.

YKS sonuçları nasıl sorgulanır?

Sınav sonuçlarına ulaşmak için:
https://ykssonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılmalı
T.C. Kimlik Numarası ve AİS şifresi kullanılmalı
ÖSYM mobil uygulamasından da erişim sağlanabilir

2025 YKS şampiyonları açıklandı

TYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep’ten Ahmet Eren Özyurtseven

Ahmet Eren Özyurtseven, TYT ve Sayısal AYT oturumlarında Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi mezunu.

Sözel ve eşit ağırlıkta şampiyon: Muhammed İsmail Kuşat

Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, AYT’nin sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde zirveye yerleşti.
YDT Şampiyonları 5 Farklı İlde

Dil

Şampiyon

Okul

İl

İngilizce

Mehmet Sarak

Özel İzmir Bahçeşehir Koleji

İzmir

Almanca

Elif Yılmaz

İstanbul Erkek Lisesi

İstanbul

Fransızca

Arda Eren Kartal

Galatasaray Lisesi

İstanbul

Arapça

Abdulvahab Burro

Tofaş Fen Lisesi

Bursa

Rusça

Ediz Doğan Karakoç

Haydarpaşa Lisesi

İstanbul

Kadın adaylar katılımda önde

Kadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu. İşte dikkat çeken oranlar:
TYT: Kadınlar %93,26 / Erkekler %90,19
AYT: Kadınlar %92,12 / Erkekler %87,48
YDT: Kadınlar %76,86 / Erkekler %66,11
Sınava Katılmayan Aday Sayısı 439 Bini Aştı

Oturum

Başvuran

Katılan

Katılmayan

TYT

2.560.649

2.351.641

209.008

AYT

1.721.057

1.549.940

171.117

YDT

215.451

156.040

59.411

Soru dağılımları ve süreler

TYT:
120 soru / 165 dakika
Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Matematik (40), Fen Bilimleri (20)
AYT:
160 soru / 180 dakika
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal 1 (40), Sosyal 2 (40), Matematik (40), Fen (40)
YDT:
80 soru / 120 dakika
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça
Toplam 680 soru soruldu, iptal edilen soru olmadı.

Tercih süreci başlıyor

Adaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçlarının ise Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.
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