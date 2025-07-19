https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html

2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu

2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu

Sputnik Türkiye

2025 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçlara "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu. Tercih süreci ve şampiyonlar listesi haberimizde.

2025-07-19T09:21+0300

2025-07-19T09:21+0300

2025-07-19T09:21+0300

ösym

bursa

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

alan yeterlilik testi (ayt)

yabancı dil testi (ydt)

türki̇ye

üniversite

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile sorgulayabilecek.YKS sonuçları nasıl sorgulanır?Sınav sonuçlarına ulaşmak için:2025 YKS şampiyonları açıklandıTYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep’ten Ahmet Eren ÖzyurtsevenAhmet Eren Özyurtseven, TYT ve Sayısal AYT oturumlarında Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi mezunu.Sözel ve eşit ağırlıkta şampiyon: Muhammed İsmail KuşatBursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, AYT’nin sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde zirveye yerleşti.Kadın adaylar katılımda öndeKadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu. İşte dikkat çeken oranlar:Soru dağılımları ve sürelerTYT:AYT:YDT:Toplam 680 soru soruldu, iptal edilen soru olmadı.Tercih süreci başlıyorAdaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçlarının ise Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cocuklara-diski-yedirilme-iddialari-turkiyeyi-ayaga-kaldirdi-bakanlik-harekete-gecti-1097995757.html

bursa

türki̇ye

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