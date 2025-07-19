https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html
2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
Sputnik Türkiye
2025 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı Ersoy, sonuçlara "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu. Tercih süreci ve şampiyonlar listesi haberimizde.
2025-07-19T09:21+0300
2025-07-19T09:21+0300
2025-07-19T09:21+0300
ösym
bursa
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
alan yeterlilik testi (ayt)
yabancı dil testi (ydt)
türki̇ye
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-YKS sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile sorgulayabilecek.YKS sonuçları nasıl sorgulanır?Sınav sonuçlarına ulaşmak için:2025 YKS şampiyonları açıklandıTYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep’ten Ahmet Eren ÖzyurtsevenAhmet Eren Özyurtseven, TYT ve Sayısal AYT oturumlarında Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi mezunu.Sözel ve eşit ağırlıkta şampiyon: Muhammed İsmail KuşatBursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, AYT’nin sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde zirveye yerleşti.Kadın adaylar katılımda öndeKadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu. İşte dikkat çeken oranlar:Soru dağılımları ve sürelerTYT:AYT:YDT:Toplam 680 soru soruldu, iptal edilen soru olmadı.Tercih süreci başlıyorAdaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçlarının ise Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/cocuklara-diski-yedirilme-iddialari-turkiyeyi-ayaga-kaldirdi-bakanlik-harekete-gecti-1097995757.html
bursa
türki̇ye
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MIA „Rossiya Segodnya“
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2025 yks sonuçları, yks sonuçları açıklandı, ösym sonuç sorgulama, 2025 tyt ayt ydt, yks birincileri, yks tercih tarihleri, ykssonuc.osym.gov.tr
2025 yks sonuçları, yks sonuçları açıklandı, ösym sonuç sorgulama, 2025 tyt ayt ydt, yks birincileri, yks tercih tarihleri, ykssonuc.osym.gov.tr
2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. TYT, AYT ve YDT oturum sonuçları ve şampiyonların isimleri belli oldu. Tercih süreci 30 Temmuz’da başlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025-YKS sonuçlarının
erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://ykssonuc.osym.gov.tr
adresinden T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM AİS şifreleri ile sorgulayabilecek.
YKS sonuçları nasıl sorgulanır?
Sınav sonuçlarına ulaşmak için:
T.C. Kimlik Numarası ve AİS şifresi kullanılmalı
ÖSYM mobil uygulamasından da erişim sağlanabilir
2025 YKS şampiyonları açıklandı
TYT ve AYT sayısal birincisi: Gaziantep’ten Ahmet Eren Özyurtseven
Ahmet Eren Özyurtseven, TYT ve Sayısal AYT oturumlarında Türkiye birincisi oldu. Özyurtseven, Gaziantep Nizip Fen Lisesi mezunu.
Sözel ve eşit ağırlıkta şampiyon: Muhammed İsmail Kuşat
Bursa Özel Tan Fen Lisesi öğrencisi Muhammed İsmail Kuşat, AYT’nin sözel ve eşit ağırlık kategorilerinde zirveye yerleşti.
YDT Şampiyonları 5 Farklı İlde
Dil
Şampiyon
Okul
İl
İngilizce
Mehmet Sarak
Özel İzmir Bahçeşehir Koleji
İzmir
Almanca
Elif Yılmaz
İstanbul Erkek Lisesi
İstanbul
Fransızca
Arda Eren Kartal
Galatasaray Lisesi
İstanbul
Arapça
Abdulvahab Burro
Tofaş Fen Lisesi
Bursa
Rusça
Ediz Doğan Karakoç
Haydarpaşa Lisesi
İstanbul
Kadın adaylar katılımda önde
Kadın adayların sınava katılım oranı erkek adaylara göre daha yüksek oldu. İşte dikkat çeken oranlar:
TYT: Kadınlar %93,26 / Erkekler %90,19
AYT: Kadınlar %92,12 / Erkekler %87,48
YDT: Kadınlar %76,86 / Erkekler %66,11
Sınava Katılmayan Aday Sayısı 439 Bini Aştı
Oturum
Başvuran
Katılan
Katılmayan
TYT
2.560.649
2.351.641
209.008
AYT
1.721.057
1.549.940
171.117
YDT
215.451
156.040
59.411
Soru dağılımları ve süreler
Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Matematik (40), Fen Bilimleri (20)
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal 1 (40), Sosyal 2 (40), Matematik (40), Fen (40)
İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça
Toplam 680 soru soruldu, iptal edilen soru olmadı.
Adaylar, sonuçlarını öğrendikten sonra 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçlarının ise Ağustos ayı sonunda açıklanması bekleniyor.