https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-tercih-doneminde-adaylarin-en-buyuk-rehberi-yok-atlas-nedir-ne-ise-yarar-1098252779.html

2025 tercih döneminde adayların en büyük rehberi: YÖK Atlas nedir, ne i̇şe yarar?

2025 tercih döneminde adayların en büyük rehberi: YÖK Atlas nedir, ne i̇şe yarar?

Sputnik Türkiye

YÖK Atlas, tercih döneminde milyonlarca adayın doğru üniversite ve bölüm seçimi yapmasına yardımcı olan resmi bir dijital rehberdir. Başarı sıralaması... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T17:34+0300

2025-07-30T17:34+0300

2025-07-30T17:34+0300

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

türki̇ye

yükseköğretim kurulu (yök)

yök

yks 2025 sınav ücretleri

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Üniversite tercih süreci yaklaştıkça adayların en çok merak ettiği konulardan biri de YÖK Atlas nedir ve nasıl kullanılır sorusu oluyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve her yıl güncellenen YÖK Atlas, adaylara üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için kapsamlı veriler sunuyor.📊 YÖK Atlas ne işe yarar?YÖK Atlas, Türkiye’deki tüm yükseköğretim programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban-tavan puanları, yerleşen öğrenci profili, mezuniyet oranları, kontenjan bilgileri ve programların özel koşulları gibi kritik bilgileri bir araya getiriyor.Bu veriler, adayların sadece puanlarına göre değil; ilgi alanları, mesleki hedefleri ve başarı sıralamalarına uygun şekilde bilinçli tercihler yapmalarını sağlıyor. Sistem, aynı zamanda tercih yaparken hata yapma riskini azaltıyor.📌 Nasıl kullanılır? İşte adım adım YÖK AtlasYÖK Atlas’a yokatlas.yok.gov.tr adresinden ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor. Platforma giriş yapan adaylar:🧭 Tercih stratejisini güçlendiriyorEğitim uzmanları, YÖK Atlas’ın yalnızca bilgi kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir tercih stratejisi rehberi olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Adaylar, geçmiş yıllarda oluşan puanlar ile kendi başarı sıralarını karşılaştırarak riskli ve garanti tercihler arasında denge kurabiliyor.Bu sayede daha isabetli tercihler yapılarak yerleşme olasılığı artırılıyor.📌 Kimler mutlaka kullanmalı?Özellikle:…YÖK Atlas’ı mutlaka kullanmalı.🧠 Dijital çağın güvenilir kaynağıSosyal medyada ya da forumlarda dolaşan bilgi kirliliği karşısında, YÖK Atlas gibi resmi kaynakların önemi artıyor. Güncel, doğrulanmış ve filtrelenebilir veriler sunan bu platform, tercih döneminin en güvenilir referans noktalarından biri haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html

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