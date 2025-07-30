https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-tercih-doneminde-adaylarin-en-buyuk-rehberi-yok-atlas-nedir-ne-ise-yarar-1098252779.html
2025 tercih döneminde adayların en büyük rehberi: YÖK Atlas nedir, ne i̇şe yarar?
2025 tercih döneminde adayların en büyük rehberi: YÖK Atlas nedir, ne i̇şe yarar?
Sputnik Türkiye
YÖK Atlas, tercih döneminde milyonlarca adayın doğru üniversite ve bölüm seçimi yapmasına yardımcı olan resmi bir dijital rehberdir. Başarı sıralaması... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T17:34+0300
2025-07-30T17:34+0300
2025-07-30T17:34+0300
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Üniversite tercih süreci yaklaştıkça adayların en çok merak ettiği konulardan biri de YÖK Atlas nedir ve nasıl kullanılır sorusu oluyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve her yıl güncellenen YÖK Atlas, adaylara üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için kapsamlı veriler sunuyor.📊 YÖK Atlas ne işe yarar?YÖK Atlas, Türkiye’deki tüm yükseköğretim programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban-tavan puanları, yerleşen öğrenci profili, mezuniyet oranları, kontenjan bilgileri ve programların özel koşulları gibi kritik bilgileri bir araya getiriyor.Bu veriler, adayların sadece puanlarına göre değil; ilgi alanları, mesleki hedefleri ve başarı sıralamalarına uygun şekilde bilinçli tercihler yapmalarını sağlıyor. Sistem, aynı zamanda tercih yaparken hata yapma riskini azaltıyor.📌 Nasıl kullanılır? İşte adım adım YÖK AtlasYÖK Atlas’a yokatlas.yok.gov.tr adresinden ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor. Platforma giriş yapan adaylar:🧭 Tercih stratejisini güçlendiriyorEğitim uzmanları, YÖK Atlas’ın yalnızca bilgi kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir tercih stratejisi rehberi olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Adaylar, geçmiş yıllarda oluşan puanlar ile kendi başarı sıralarını karşılaştırarak riskli ve garanti tercihler arasında denge kurabiliyor.Bu sayede daha isabetli tercihler yapılarak yerleşme olasılığı artırılıyor.📌 Kimler mutlaka kullanmalı?Özellikle:…YÖK Atlas’ı mutlaka kullanmalı.🧠 Dijital çağın güvenilir kaynağıSosyal medyada ya da forumlarda dolaşan bilgi kirliliği karşısında, YÖK Atlas gibi resmi kaynakların önemi artıyor. Güncel, doğrulanmış ve filtrelenebilir veriler sunan bu platform, tercih döneminin en güvenilir referans noktalarından biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/2025-yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi-1098250940.html
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yök atlas, yök atlas nedir, yök atlas ne işe yarar, 2025 yks tercih, üniversite tercih rehberi, başarı sıralaması öğrenme, kontenjan bilgileri, taban puanları, tercih sihirbazı, yokatlas.yok.gov.tr
yök atlas, yök atlas nedir, yök atlas ne işe yarar, 2025 yks tercih, üniversite tercih rehberi, başarı sıralaması öğrenme, kontenjan bilgileri, taban puanları, tercih sihirbazı, yokatlas.yok.gov.tr
2025 tercih döneminde adayların en büyük rehberi: YÖK Atlas nedir, ne i̇şe yarar?
YÖK Atlas, tercih döneminde milyonlarca adayın doğru üniversite ve bölüm seçimi yapmasına yardımcı olan resmi bir dijital rehberdir. Başarı sıralaması, kontenjan, puan bilgisi gibi verileri barındıran platform, 2025 YKS tercih sürecinde adayların en çok başvurduğu kaynaklardan biri olacak.
Üniversite tercih süreci yaklaştıkça adayların en çok merak ettiği konulardan biri de YÖK Atlas nedir ve nasıl kullanılır sorusu oluyor. Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen ve her yıl güncellenen YÖK Atlas, adaylara üniversite tercihlerinde doğru karar verebilmeleri için kapsamlı veriler sunuyor.
📊 YÖK Atlas ne işe yarar?
YÖK Atlas, Türkiye’deki tüm yükseköğretim programlarının geçmiş yıllara ait başarı sıralamaları, taban-tavan puanları, yerleşen öğrenci profili, mezuniyet oranları, kontenjan bilgileri ve programların özel koşulları gibi kritik bilgileri bir araya getiriyor.
Bu veriler, adayların sadece puanlarına göre değil; ilgi alanları, mesleki hedefleri ve başarı sıralamalarına uygun şekilde bilinçli tercihler yapmalarını sağlıyor. Sistem, aynı zamanda tercih yaparken hata yapma riskini azaltıyor.
📌 Nasıl kullanılır? İşte adım adım YÖK Atlas
YÖK Atlas’a yokatlas.yok.gov.tr adresinden ücretsiz olarak erişim sağlanabiliyor. Platforma giriş yapan adaylar:
İstedikleri bölümü veya üniversiteyi yazarak detaylı arama yapabiliyor
Geçmiş yıl verilerine ulaşarak başarı sıralaması değişimlerini
analiz edebiliyor
“Tercih sihirbazı” özelliği ile kendi sıralamasına uygun bölümleri filtreleyebiliyor
Bölüm bazında açılan kontenjanları, doluluk oranlarını ve yerleşen öğrencilerin ilk 100K – son 100K
aralığını görebiliyor
🧭 Tercih stratejisini güçlendiriyor
Eğitim uzmanları, YÖK Atlas’ın yalnızca bilgi kaynağı olmadığını, aynı zamanda bir tercih stratejisi rehberi olarak görülmesi gerektiğini belirtiyor. Adaylar, geçmiş yıllarda oluşan puanlar ile kendi başarı sıralarını karşılaştırarak riskli ve garanti tercihler arasında denge kurabiliyor.
Bu sayede daha isabetli tercihler yapılarak yerleşme olasılığı artırılıyor.
📌 Kimler mutlaka kullanmalı?
İlk kez tercih yapacak adaylar
Sıralaması ile puanı arasında fark olan adaylar
Bölüm değiştirmeyi düşünen mezunlar
Hangi şehirde, hangi üniversitede ne tür programlar olduğunu öğrenmek isteyenler
…YÖK Atlas’ı mutlaka kullanmalı.
🧠 Dijital çağın güvenilir kaynağı
Sosyal medyada ya da forumlarda dolaşan bilgi kirliliği karşısında, YÖK Atlas gibi resmi kaynakların önemi artıyor. Güncel, doğrulanmış ve filtrelenebilir veriler sunan bu platform, tercih döneminin en güvenilir referans noktalarından biri haline geldi.