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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html
Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı
Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, 60 yaş üstü kişilerin orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasayı imzaladığı belirtildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T14:21+0300
2025-07-29T14:25+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
vladimir zelenskiy
yüksek rada
ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan yapılan açıklamada, 60 yaş üstü vatandaşların orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasanın Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.Açıklamada, “Belge, sağlığı askerliğe elverişli 60 yaş üstü vatandaşların sıkıyönetim döneminde gönüllü olarak orduda hizmet sözleşmesi imzalamalarına fırsat verecek” ifadesi kullanıldı.Yasada üst yaş sınırının belirtilmemesi dikkat çekiyor.Askerle sözleşme imzalanması ve iki aylık deneme süresinden geçilmesi için birlik komutanının zorunlu onayının alınması öngörülürken 60+ sözleşmesinde hizmet süresinin bir yıl olduğu ve uzatılabileceği kaydedildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, zorunlu seferberlik ve asker eksikliği sorununu kabul ederek bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri askere alarak çözmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu da askere alma merkezlerinin, Ukrayna ordusunda görev yapmak isteyen yabancı ve vatansız kişileri yurt dışından askere alıp ülkeye getirmelerine izin vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ozel-harekat-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098220164.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, yüksek rada, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna ordusu
ukrayna, vladimir zelenskiy, yüksek rada, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna ordusu

Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı

14:21 29.07.2025 (güncellendi: 14:25 29.07.2025)
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, 60 yaş üstü kişilerin orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasayı imzaladığı belirtildi.
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan yapılan açıklamada, 60 yaş üstü vatandaşların orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasanın Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, “Belge, sağlığı askerliğe elverişli 60 yaş üstü vatandaşların sıkıyönetim döneminde gönüllü olarak orduda hizmet sözleşmesi imzalamalarına fırsat verecek” ifadesi kullanıldı.
Yasada üst yaş sınırının belirtilmemesi dikkat çekiyor.
Askerle sözleşme imzalanması ve iki aylık deneme süresinden geçilmesi için birlik komutanının zorunlu onayının alınması öngörülürken 60+ sözleşmesinde hizmet süresinin bir yıl olduğu ve uzatılabileceği kaydedildi.
Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, zorunlu seferberlik ve asker eksikliği sorununu kabul ederek bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri askere alarak çözmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu da askere alma merkezlerinin, Ukrayna ordusunda görev yapmak isteyen yabancı ve vatansız kişileri yurt dışından askere alıp ülkeye getirmelerine izin vermişti.
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