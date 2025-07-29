https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/zelenskiy-60-yas-ustu-vatandaslarin-orduya-alinmasina-izin-veren-yasayi-imzaladi-1098222692.html

Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı

Zelenskiy, 60 yaş üstü vatandaşların orduya alınmasına izin veren yasayı imzaladı

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in, 60 yaş üstü kişilerin orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasayı imzaladığı belirtildi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T14:21+0300

2025-07-29T14:21+0300

2025-07-29T14:25+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

vladimir zelenskiy

yüksek rada

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna ordusu

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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada’dan yapılan açıklamada, 60 yaş üstü vatandaşların orduda sözleşmeli olarak görev yapmasına izin veren yasanın Vladimir Zelenskiy tarafından imzalandığı bildirildi.Açıklamada, “Belge, sağlığı askerliğe elverişli 60 yaş üstü vatandaşların sıkıyönetim döneminde gönüllü olarak orduda hizmet sözleşmesi imzalamalarına fırsat verecek” ifadesi kullanıldı.Yasada üst yaş sınırının belirtilmemesi dikkat çekiyor.Askerle sözleşme imzalanması ve iki aylık deneme süresinden geçilmesi için birlik komutanının zorunlu onayının alınması öngörülürken 60+ sözleşmesinde hizmet süresinin bir yıl olduğu ve uzatılabileceği kaydedildi.Daha önce Ukrayna Savunma Bakanlığı, zorunlu seferberlik ve asker eksikliği sorununu kabul ederek bakanlığın bu sorunu gençleri ve yabancı paralı askerleri askere alarak çözmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ukrayna Bakanlar Kurulu da askere alma merkezlerinin, Ukrayna ordusunda görev yapmak isteyen yabancı ve vatansız kişileri yurt dışından askere alıp ülkeye getirmelerine izin vermişti.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, yüksek rada, ukrayna savunma bakanlığı, ukrayna ordusu