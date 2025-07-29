https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ozel-harekat-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098220164.html
Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:19+0300
2025-07-29T13:19+0300
2025-07-29T13:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/05/1097620847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_947084edd53e7dfff1a1842fc95b7ea3.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka ve Zaporojye Bölgesinin Temirovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukraynalı silahlı oluşumların son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 255 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir askeri hava üssü altyapısı vuruldu, İHA imalat atölyeleri ve operatör merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 236 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/avrupa-komisyonu-ab-yollari-asker-tasimaciligina-uygun-degil-1098219490.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/05/1097620847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c6dd68162f763a1372d77fd30fa404b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi
Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:19 29.07.2025 (güncellendi: 13:24 29.07.2025)
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka ve Zaporojye Bölgesinin Temirovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukraynalı silahlı oluşumların son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 255 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir askeri hava üssü altyapısı vuruldu, İHA imalat atölyeleri ve operatör merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 236 uçak tipi İHA engelledi.