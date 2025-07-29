Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ozel-harekat-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098220164.html
Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:19+0300
2025-07-29T13:24+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/05/1097620847_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_947084edd53e7dfff1a1842fc95b7ea3.jpg
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka ve Zaporojye Bölgesinin Temirovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukraynalı silahlı oluşumların son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 255 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir askeri hava üssü altyapısı vuruldu, İHA imalat atölyeleri ve operatör merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 236 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/avrupa-komisyonu-ab-yollari-asker-tasimaciligina-uygun-degil-1098219490.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/05/1097620847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c6dd68162f763a1372d77fd30fa404b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi

Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

13:19 29.07.2025 (güncellendi: 13:24 29.07.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRusya'nın özel askeri harekatı
Rusya'nın özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka ve Zaporojye Bölgesinin Temirovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukraynalı silahlı oluşumların son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 255 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir askeri hava üssü altyapısı vuruldu, İHA imalat atölyeleri ve operatör merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 236 uçak tipi İHA engelledi.
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
DÜNYA
Avrupa Komisyonu: AB yolları asker taşımacılığına uygun değil
13:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала