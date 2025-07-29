https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ozel-harekat-devam-ediyor-iki-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1098220164.html

Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Özel harekat devam ediyor: İki yerleşim daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde diğeri Zaporojye Bölgesinde olmak üzere... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T13:19+0300

2025-07-29T13:19+0300

2025-07-29T13:24+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

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rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye bölgesi

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus birlikler aktif ve kararlı eylemler sonucu düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novoukrainka ve Zaporojye Bölgesinin Temirovka köylerini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukraynalı silahlı oluşumların son bir gün içerisinde verdiği kayıp bin 255 asker, bir tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.İnsansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın bir askeri hava üssü altyapısı vuruldu, İHA imalat atölyeleri ve operatör merkezleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 142 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait bir adet Neptun uzun menzilli güdümlü füze ve 236 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/avrupa-komisyonu-ab-yollari-asker-tasimaciligina-uygun-degil-1098219490.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

zaporojye bölgesi

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti, zaporojye bölgesi