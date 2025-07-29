https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html
Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
Sputnik Türkiye
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Valilik, "İkinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasını... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T01:21+0300
2025-07-29T01:21+0300
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havai fişek
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orman yangını
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Türkiye'de her geçen gün sayısı artan yangınların ardından Yalova Valiliği havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/agabeyi-anlatti-gonullu-gittigin-yangin-alaninda-tanistigi-tanker-soforuyle-su-tasirken-hayatini-1098203549.html
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yalova, yalova haberleri, yalova havai fişek
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Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
01:21 29.07.2025 (güncellendi: 01:22 29.07.2025)
Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Valilik, "İkinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Türkiye'de her geçen gün sayısı artan yangınların ardından Yalova Valiliği havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."