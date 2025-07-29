https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html

Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır

Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır

Sputnik Türkiye

Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Valilik, "İkinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasını... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T01:21+0300

2025-07-29T01:21+0300

2025-07-29T01:22+0300

türki̇ye

türkiye

yalova

havai fişek

yasak

yangın

orman yangını

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Türkiye'de her geçen gün sayısı artan yangınların ardından Yalova Valiliği havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/agabeyi-anlatti-gonullu-gittigin-yangin-alaninda-tanistigi-tanker-soforuyle-su-tasirken-hayatini-1098203549.html

türki̇ye

yalova

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