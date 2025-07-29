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Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır
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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Valilik, "İkinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasını... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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havai fişek
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Türkiye'de her geçen gün sayısı artan yangınların ardından Yalova Valiliği havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/agabeyi-anlatti-gonullu-gittigin-yangin-alaninda-tanistigi-tanker-soforuyle-su-tasirken-hayatini-1098203549.html
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Yalova Valiliği: İkinci bir emre kadar il sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır

01:21 29.07.2025 (güncellendi: 01:22 29.07.2025)
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA / Şebnem Coşkun
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Yalova'da havai fişek kullanımı yasaklandı. Valilik, "İkinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Türkiye'de her geçen gün sayısı artan yangınların ardından Yalova Valiliği havai fişek kullanımının yasaklandığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yalova İli Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu'nun kentte orman yangınlarının önüne geçilmesi adına yeni bir karar aldığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"28 Temmuz 2025 tarihinden geçerli ikinci bir emre kadar Yalova ili sınırları içerisinde havai fişek kullanımı yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasağa uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre adli ve/veya idari işlem yapılmasına karar verildi."
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