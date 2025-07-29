https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/valilik-duyurdu-boluda-atesli-piknik-yasaklandi-1098203874.html
Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı
Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı
Sputnik Türkiye
Bolu Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T00:09+0300
2025-07-29T00:09+0300
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Bolu Valiliği, 29 Temmuz–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü kullanımını yasakladı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmini doğrultusunda, orman yangınlarını önlemek amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.Bu kapsamda, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html
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bolu valiliği, bolu, mangal, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
bolu valiliği, bolu, mangal, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı
Bolu Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.
Bolu Valiliği, 29 Temmuz–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü kullanımını yasakladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmini doğrultusunda, orman yangınlarını önlemek amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklandı.