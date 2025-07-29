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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/valilik-duyurdu-boluda-atesli-piknik-yasaklandi-1098203874.html
Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı
Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı
Sputnik Türkiye
Bolu Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Bolu Valiliği, 29 Temmuz–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü kullanımını yasakladı.Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmini doğrultusunda, orman yangınlarını önlemek amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.Bu kapsamda, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html
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bolu valiliği, bolu, mangal, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
bolu valiliği, bolu, mangal, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi

Valilik duyurdu: Bolu'da ateşli piknik yasaklandı

00:09 29.07.2025
© AAMangal
Mangal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Bolu Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yeni bir karar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı duyuruldu.
Bolu Valiliği, 29 Temmuz–30 Ağustos 2025 tarihleri arasında kontrollü piknik alanlarında semaver, mangal ve barbekü kullanımını yasakladı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında tüm ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatıldı. Ayrıca, ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredeceği tahmini doğrultusunda, orman yangınlarını önlemek amacıyla ek tedbirler alındığı belirtildi.
Bu kapsamda, daha önce 'kontrollü piknik alanı' olarak belirlenen yerlerde 29 Temmuz 2025 – 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması yasaklandı.
mangal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
TÜRKİYE
Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı
25 Temmuz, 21:53
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