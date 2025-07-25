https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html
Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı
Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı yeni önlemler aldı. Yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T21:53+0300
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Ankara Valiliği, 26 Temmuz–30 Ağustos tarihleri arasında izinli alanlarda mangal ve ateşli piknik yapmayı yasakladı.Valilik, daha önce 10 Haziran 2025'ten itibaren ormanlık alanlara izinsiz girişleri yasaklamıştı. Son kararla birlikte, yalnızca belirlenen alanlarda yapılan pikniklerde de ateşli faaliyetlere kısıtlama getirildi.Meteorolojik verilerin ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini göstermesi üzerine alınan bu tedbirin, ormanları yangınlara karşı koruma amacı taşıdığı vurgulandı.Ankara Valiliği, halkın kurallara uymaları, yalnızca ateşsiz piknik yapmaları ve alınan tedbirlere anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/orman-yangini-tedbirleri-basliyor-ormanlara-girise-ates-yakilmasina-ve-piknige-yasak-geldi-1096270170.html
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mangal, piknik, piknikçi, yangın, yangın söndürme, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği
Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı
Ankara Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı yeni önlemler aldı. Yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30 Ağustos 2025 tarihine kadar izin verilen piknik alanlarında bile mangal kullanımı ve ateşli piknik yapılmasının yasaklandığı bildirildi.
Ankara Valiliği, 26 Temmuz–30 Ağustos tarihleri arasında izinli alanlarda mangal ve ateşli piknik yapmayı yasakladı.
Valilik, daha önce 10 Haziran 2025'ten itibaren ormanlık alanlara izinsiz girişleri yasaklamıştı. Son kararla birlikte, yalnızca belirlenen alanlarda yapılan pikniklerde de ateşli faaliyetlere kısıtlama getirildi.
Meteorolojik verilerin ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini göstermesi üzerine alınan bu tedbirin, ormanları yangınlara karşı koruma amacı taşıdığı vurgulandı.
Ankara Valiliği, halkın kurallara uymaları, yalnızca ateşsiz piknik yapmaları ve alınan tedbirlere anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.