https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/valilik-duyurdu-mangal-yakmak-1-ay-yasaklandi-1098150663.html

Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı

Valilik duyurdu: Mangal yakmak 1 ay yasaklandı

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, artan hava sıcaklıkları ve orman yangını riskine karşı yeni önlemler aldı. Yapılan açıklamada, 26 Temmuz 2025 Cumartesi gününden itibaren 30... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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Ankara Valiliği, 26 Temmuz–30 Ağustos tarihleri arasında izinli alanlarda mangal ve ateşli piknik yapmayı yasakladı.Valilik, daha önce 10 Haziran 2025'ten itibaren ormanlık alanlara izinsiz girişleri yasaklamıştı. Son kararla birlikte, yalnızca belirlenen alanlarda yapılan pikniklerde de ateşli faaliyetlere kısıtlama getirildi.Meteorolojik verilerin ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini göstermesi üzerine alınan bu tedbirin, ormanları yangınlara karşı koruma amacı taşıdığı vurgulandı.Ankara Valiliği, halkın kurallara uymaları, yalnızca ateşsiz piknik yapmaları ve alınan tedbirlere anlayış göstermeleri çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/orman-yangini-tedbirleri-basliyor-ormanlara-girise-ates-yakilmasina-ve-piknige-yasak-geldi-1096270170.html

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