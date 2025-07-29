https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ukraynada-uyusturucu-skandali-yermakin-kardesinin-afganistana-gitmeden-once-yaptigi-konusma-1098208759.html
Ukrayna’da uyuşturucu skandalı: Yermak’ın kardeşinin Afganistan’a gitmeden önce yaptığı konuşma yayınlandı
Ukrayna’da uyuşturucu skandalı: Yermak’ın kardeşinin Afganistan’a gitmeden önce yaptığı konuşma yayınlandı
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın kardeşi Denis Yermak’ın, uyuşturucu için gittiği Afganistan’a yola çıkmadan önce yaptığı konuşmanın... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T09:11+0300
2025-07-29T09:11+0300
2025-07-29T09:15+0300
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uyuşturucu
vladimir zelenskiy
andrey yermak
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Sputnik’in paylaştığı kayıtta, Denis Yermak’ın asistanı Natalya Kuzmenko ile yaptığı konuşma yer alıyor. Yermak, kendisi ve arkadaşları için Kabil'e tek bagajlık üç bilet rezervasyonu yapılmasını isterken, dönüş yolunda üç bagaj yeri rezervasyonu yapılmasını istiyor. Yermak ayrıca herkes için ayrı otel odası rezervasyonu yapılmasını istiyor.Daha önce bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın 2024 yazında Afganistan’dan Ukrayna’ya uyuşturucu getirerek üst düzey yetkililere tedarik ettiğini söylemişti.Kaynak, uyuşturucunun Denis Yermak’ın arkadaşları iki Ukrayna vatandaşı olan Yevgeniy Bogatırev ve Afgan asıllı Ahmed Kasımi'ye ait bagajın içinde Ukrayna'ya ulaştırıldığını kaydetmişti.Denis Yermak, 2014-2016 yılları arasında Kiev rejiminin Donbass halkına yönelik saldırılarında keskin nişancı olarak görev almıştı. Mart-Haziran 2022 tarihleri arasında Ukrayna Bölge Savunma Kuvvetleri'ne bağlı A7297 askeri birliğinin 122. taburunda, havan bataryasının havan müfrezesinde kıdemli topçu olarak görev yapmıştı. Haziran 2022'den bu yana Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nde keskin nişancı olarak görev yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/husilerden-israille-isbirligi-yapan-abd-gemilerine-saldiri-tehdidi-1098208645.html
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ukrayna, afganistan, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna ana i̇stihbarat müdürlüğü
ukrayna, afganistan, uyuşturucu, vladimir zelenskiy, andrey yermak, ukrayna ana i̇stihbarat müdürlüğü
Ukrayna’da uyuşturucu skandalı: Yermak’ın kardeşinin Afganistan’a gitmeden önce yaptığı konuşma yayınlandı
09:11 29.07.2025 (güncellendi: 09:15 29.07.2025)
Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın kardeşi Denis Yermak’ın, uyuşturucu için gittiği Afganistan’a yola çıkmadan önce yaptığı konuşmanın kaydı Sputnik’in eline geçti.
Sputnik’in paylaştığı kayıtta, Denis Yermak’ın asistanı Natalya Kuzmenko ile yaptığı konuşma yer alıyor. Yermak, kendisi ve arkadaşları için Kabil'e tek bagajlık üç bilet rezervasyonu yapılmasını isterken, dönüş yolunda üç bagaj yeri rezervasyonu yapılmasını istiyor. Yermak ayrıca herkes için ayrı otel odası rezervasyonu yapılmasını istiyor.
Daha önce bilgi sahibi bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in özel kalem müdürü Andrey Yermak’ın küçük kardeşi Denis Yermak’ın 2024 yazında Afganistan’dan Ukrayna’ya uyuşturucu getirerek üst düzey yetkililere tedarik ettiğini söylemişti.
Kaynak, uyuşturucunun Denis Yermak’ın arkadaşları iki Ukrayna vatandaşı olan Yevgeniy Bogatırev ve Afgan asıllı Ahmed Kasımi'ye ait bagajın içinde Ukrayna'ya ulaştırıldığını kaydetmişti.
Denis Yermak, 2014-2016 yılları arasında Kiev rejiminin Donbass halkına yönelik saldırılarında keskin nişancı olarak görev almıştı. Mart-Haziran 2022 tarihleri arasında Ukrayna Bölge Savunma Kuvvetleri'ne bağlı A7297 askeri birliğinin 122. taburunda, havan bataryasının havan müfrezesinde kıdemli topçu olarak görev yapmıştı. Haziran 2022'den bu yana Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü'nde keskin nişancı olarak görev yapıyor.