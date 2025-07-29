https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/husilerden-israille-isbirligi-yapan-abd-gemilerine-saldiri-tehdidi-1098208645.html

Husiler’den, İsrail’le işbirliği yapan ABD gemilerine saldırı tehdidi

Husiler’den, İsrail’le işbirliği yapan ABD gemilerine saldırı tehdidi

Sputnik Türkiye

Yemen’deki Husiler, daha önce ABD ile varılan ateşkese rağmen İsrail’le işbirliği yapan Amerikan ticaret gemilerinin hareket için hedef haline geleceğini... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T08:43+0300

2025-07-29T08:43+0300

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Husilerin Siyasi Büro üyesi Muhammed Buheyti, Sputnik’e açıklamasında, İsrail’le işbirliği yapan Amerikan ticaret gemilerine yönelik saldırıların ABD ile varılan ateşkes anlaşmasını etkilememesi gerektiğini söyledi.Buheyti, “Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması ve kitlesel soykırımın durdurulması için Filistin halkına verdiğimiz destek kapsamında, İsrail ile işbirliğinde bulunan Amerikan dahil uluslararası şirketlere ait gemilere yönelik operasyonlarımızı genişletmek zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.Bu durumun, ABD ile varılan ve hareketin uyduğu ateşkes anlaşmasını ihlal etmediğini dile getiren Husili yetkili, ABD gemilerine yönelik saldırıların, 2024 yılı başlarında Yemen'e yönelik saldırıya meşru müdafaa hakkı kapsamında bir yanıt niteliğinde olduğunu ve Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili olmadığını anımsattı.Bölgede Husiler ile ABD donanması arasında bir buçuk yıldır devam eden karşılıklı saldırıların ardından, ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayı başlarında Umman'ın arabuluculuğunda Husilerle ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/hollanda-iki-israilli-bakani-istenmeyen-adam-ilan-etti-1098207827.html

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