https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/tum-dunyaya-duyurdular-gazzede-resmi-olarak-kitlik-basladi-1098216039.html
Tüm dünyaya duyurdular: Gazze'de resmi olarak kıtlık başladı
Tüm dünyaya duyurdular: Gazze'de resmi olarak kıtlık başladı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler destekli IPC verilerine göre, Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde gıda tüketimi ve yetersiz beslenme, resmi kıtlık kriterlerinin eşiğine... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:43+0300
2025-07-29T11:43+0300
2025-07-29T13:13+0300
i̇srail- filistin çatışması
uluslararası paralimpik komitesi (ipc)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
gazze
gazze şeridi
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Gazze'deki insani durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çeken Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), yeni raporunda bölgenin kıtlık eşiklerini aştığını bildirdi. BM destekli kuruluş, Gazze Şeridi’nde yaygın açlık, akut yetersiz beslenme ve buna bağlı ölümlerin artmakta olduğunu kaydetti.Raporda, "Kanıtların artması, yaygın açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlığa bağlı ölümlerde artışa neden olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.Gazze Şehri ve Kuzey bölgelerde durum daha kötüIPC'nin son verileri, özellikle Gazze Şehri ve kuzey bölgelerinde yaşayan nüfusun, resmi olarak belirlenen kıtlık eşiğine ulaştığını ortaya koyuyor. Raporda, “Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde gıda tüketimi ve Gazze Şehri'nde akut yetersiz beslenme, kıtlık sınırlarına dayandı” denildi.2.1 milyon kişi kritik kıtlık riski altındaMayıs ayında yayınlanan IPC raporuna göre, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,1 milyon Filistinli, "kritik düzeyde kıtlık riski" altında. Kurum, bölgedeki insanların "aşırı derecede gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu daha önce de belirtmişti.Kıtlık henüz resmen i̇lan edilmediBu son uyarı, henüz resmi bir kıtlık ilanı anlamına gelmiyor. IPC, daha fazla veri analizinin gecikmeden yapılacağını ve durumun yakından izleneceğini vurguladı. Ancak mevcut göstergeler, Gazze’de insani yardımın artırılması gerektiğini acil olarak gündeme getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/trumptan-gazze-aciklamasi-60-milyon-dolar-verdik-kimse-tesekkur-bile-etmedi-1098176342.html
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uluslararası paralimpik komitesi (ipc), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, gazze şeridi
uluslararası paralimpik komitesi (ipc), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, gazze, gazze şeridi
Tüm dünyaya duyurdular: Gazze'de resmi olarak kıtlık başladı
11:43 29.07.2025 (güncellendi: 13:13 29.07.2025)
Birleşmiş Milletler destekli IPC verilerine göre, Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde gıda tüketimi ve yetersiz beslenme, resmi kıtlık kriterlerinin eşiğine ulaştı. Uzmanlar, yaygın açlık ve hastalıkların ölümlere yol açtığını bildiriyor.
Gazze'deki insani durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çeken Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), yeni raporunda bölgenin kıtlık eşiklerini aştığını bildirdi. BM destekli kuruluş, Gazze Şeridi’nde yaygın açlık, akut yetersiz beslenme ve buna bağlı ölümlerin artmakta olduğunu kaydetti.
Raporda, "Kanıtların artması, yaygın açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlığa bağlı ölümlerde artışa neden olduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.
Gazze Şehri ve Kuzey bölgelerde durum daha kötü
IPC'nin son verileri, özellikle Gazze Şehri ve kuzey bölgelerinde yaşayan nüfusun, resmi olarak belirlenen kıtlık eşiğine ulaştığını ortaya koyuyor. Raporda, “Gazze Şeridi'nin büyük bölümünde gıda tüketimi ve Gazze Şehri'nde akut yetersiz beslenme, kıtlık sınırlarına dayandı” denildi.
2.1 milyon kişi kritik kıtlık riski altında
Mayıs ayında yayınlanan IPC raporuna göre, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,1 milyon Filistinli, "kritik düzeyde kıtlık riski" altında. Kurum, bölgedeki insanların "aşırı derecede gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu daha önce de belirtmişti.
Kıtlık henüz resmen i̇lan edilmedi
Bu son uyarı, henüz resmi bir kıtlık ilanı anlamına gelmiyor. IPC, daha fazla veri analizinin gecikmeden yapılacağını ve durumun yakından izleneceğini vurguladı. Ancak mevcut göstergeler, Gazze’de insani yardımın artırılması gerektiğini acil olarak gündeme getiriyor.