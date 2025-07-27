https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/trumptan-gazze-aciklamasi-60-milyon-dolar-verdik-kimse-tesekkur-bile-etmedi-1098176342.html

Trump'tan Gazze açıklaması: '60 milyon dolar verdik, kimse teşekkür bile etmedi'

Trump'tan Gazze açıklaması: '60 milyon dolar verdik, kimse teşekkür bile etmedi'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile yaptığı görüşme sonrasında Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hamas'la İsrail arasındaki rehine... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T21:32+0300

2025-07-27T21:32+0300

2025-07-27T21:32+0300

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İskoçya’da Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve İsrailli rehinelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'deki tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, “Hamas rehineleri geri vermek istemiyor, bu yüzden İsrail bir karar vermek zorunda kalacak” dedi.'Teşekkür bile etmediler'ABD’nin iki hafta önce Gazze’ye 60 milyon dolarlık gıda yardımı yaptığını söyleyen Trump, “Kimse bundan bahsetmedi, teşekkür bile etmedi. Başka hiçbir ülke bir şey vermedi” ifadelerini kullandı. Avrupa ülkelerinin yardım yapmadığını öne süren Trump, en azından bir teşekkür beklediklerini belirtti.Gazze’de açlıktan ölen çocuklarla ilgili görüntülere ilişkin de konuşan Trump, “Bu korkunç bir şey. Son birkaç haftadır gördüğüm görüntülerde insanlar yiyecek, para, silah… her şeyi çalıyor. Her yer berbat durumda” diye konuştu.İsrailli ailelerin, ölen rehinelerin cenazelerinin geri verilmesini beklediğini aktaran Trump, bazı ailelerle birebir görüştüğünü belirtti. “Biliyorsunuz, geçen gün İsrail ile Hamas rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. Hamas rehineleri geri vermek istemiyor. İsrail artık bir karar vermek zorunda” diyen Trump, kendi planı olduğunu ima ederek, “Ben ne yapacağımı biliyorum ama bunu söylemek uygun olmaz” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-anlasma-yapmak-istemediler-hamas-artik-avlanacak-1098145421.html

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