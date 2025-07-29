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Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı
Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkese ulaşmak için 10 günlük geri sayımın ‘bugün başladığını’ söyledi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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abd
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ukrayna
moskova
ateşkes
yaptırım
vladimir putin
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ABD lideri, Ukrayna anlaşmasının başarısız olması halinde ithalat vergileri uygulamayı planladığını, ancak bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.Trump, ABD'nin çok fazla petrol rezervine sahip olması ve üretimini artırma imkanına sahip olması nedeniyle, Moskova'ya yönelik olası kısıtlamalara petrol piyasasının vereceği olası tepkiden endişe duymadığını vurguladı.Ukrayna'da 10-12 gün içinde ateşkes sağlanması çağrısına Moskova'dan yanıt alamadığını belirten ABD lideri, bunu “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, Putin ile görüşmelerinin "harika geçtiğini", üç dört kez Ukrayna konusunda anlaşmaya varıldığına neredeyse emin olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-yil-sonundan-once-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorusebiliriz-1098230680.html
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donald trump, abd, rusya, ukrayna, moskova, ateşkes, yaptırım, vladimir putin
donald trump, abd, rusya, ukrayna, moskova, ateşkes, yaptırım, vladimir putin

Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı

22:47 29.07.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkese ulaşmak için 10 günlük geri sayımın ‘bugün başladığını’ söyledi.
ABD lideri, Ukrayna anlaşmasının başarısız olması halinde ithalat vergileri uygulamayı planladığını, ancak bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.
Trump, ABD'nin çok fazla petrol rezervine sahip olması ve üretimini artırma imkanına sahip olması nedeniyle, Moskova'ya yönelik olası kısıtlamalara petrol piyasasının vereceği olası tepkiden endişe duymadığını vurguladı.
Ukrayna'da 10-12 gün içinde ateşkes sağlanması çağrısına Moskova'dan yanıt alamadığını belirten ABD lideri, bunu “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, Putin ile görüşmelerinin "harika geçtiğini", üç dört kez Ukrayna konusunda anlaşmaya varıldığına neredeyse emin olduğunu kaydetti.
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