https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ukraynada-ateskes-saglanmasi-icin-10-gunluk-geri-sayim-bugun-basladi-1098231070.html
Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı
Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkese ulaşmak için 10 günlük geri sayımın ‘bugün başladığını’ söyledi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T22:47+0300
2025-07-29T22:47+0300
2025-07-29T22:45+0300
dünya
donald trump
abd
rusya
ukrayna
moskova
ateşkes
yaptırım
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_0:0:747:420_1920x0_80_0_0_4443c77993718ceac6f9dbfdd1326255.png
ABD lideri, Ukrayna anlaşmasının başarısız olması halinde ithalat vergileri uygulamayı planladığını, ancak bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.Trump, ABD'nin çok fazla petrol rezervine sahip olması ve üretimini artırma imkanına sahip olması nedeniyle, Moskova'ya yönelik olası kısıtlamalara petrol piyasasının vereceği olası tepkiden endişe duymadığını vurguladı.Ukrayna'da 10-12 gün içinde ateşkes sağlanması çağrısına Moskova'dan yanıt alamadığını belirten ABD lideri, bunu “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, Putin ile görüşmelerinin "harika geçtiğini", üç dört kez Ukrayna konusunda anlaşmaya varıldığına neredeyse emin olduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-yil-sonundan-once-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorusebiliriz-1098230680.html
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0e/1097883177_55:0:714:494_1920x0_80_0_0_035c08584d6ac308c5ccb7474e790104.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, abd, rusya, ukrayna, moskova, ateşkes, yaptırım, vladimir putin
donald trump, abd, rusya, ukrayna, moskova, ateşkes, yaptırım, vladimir putin
Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkese ulaşmak için 10 günlük geri sayımın ‘bugün başladığını’ söyledi.
ABD lideri, Ukrayna anlaşmasının başarısız olması halinde ithalat vergileri uygulamayı planladığını, ancak bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.
Trump, ABD'nin çok fazla petrol rezervine sahip olması ve üretimini artırma imkanına sahip olması nedeniyle, Moskova'ya yönelik olası kısıtlamalara petrol piyasasının vereceği olası tepkiden endişe duymadığını vurguladı.
Ukrayna'da 10-12 gün içinde ateşkes sağlanması çağrısına Moskova'dan yanıt alamadığını belirten ABD lideri, bunu “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, Putin ile görüşmelerinin "harika geçtiğini", üç dört kez Ukrayna konusunda anlaşmaya varıldığına neredeyse emin olduğunu kaydetti.