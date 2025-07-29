https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ukraynada-ateskes-saglanmasi-icin-10-gunluk-geri-sayim-bugun-basladi-1098231070.html

Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı

Trump: Ukrayna’da ateşkes sağlanması için 10 günlük geri sayım bugün başladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’da ateşkese ulaşmak için 10 günlük geri sayımın ‘bugün başladığını’ söyledi. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T22:47+0300

2025-07-29T22:47+0300

2025-07-29T22:45+0300

dünya

donald trump

abd

rusya

ukrayna

moskova

ateşkes

yaptırım

vladimir putin

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ABD lideri, Ukrayna anlaşmasının başarısız olması halinde ithalat vergileri uygulamayı planladığını, ancak bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.Trump, ABD'nin çok fazla petrol rezervine sahip olması ve üretimini artırma imkanına sahip olması nedeniyle, Moskova'ya yönelik olası kısıtlamalara petrol piyasasının vereceği olası tepkiden endişe duymadığını vurguladı.Ukrayna'da 10-12 gün içinde ateşkes sağlanması çağrısına Moskova'dan yanıt alamadığını belirten ABD lideri, bunu “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, Putin ile görüşmelerinin "harika geçtiğini", üç dört kez Ukrayna konusunda anlaşmaya varıldığına neredeyse emin olduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-yil-sonundan-once-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorusebiliriz-1098230680.html

rusya

ukrayna

moskova

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donald trump, abd, rusya, ukrayna, moskova, ateşkes, yaptırım, vladimir putin