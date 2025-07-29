https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/taylanddan-kambocyaya-ateskes-ihlali-suclamasi-1098207282.html
Tayland'dan Kamboçya'ya 'ateşkes ihlali' suçlaması
Tayland'dan Kamboçya'ya 'ateşkes ihlali' suçlaması
Sputnik Türkiye
Tayland ordusu, Kamboçya’yı 24 saatten kısa süre önce sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T07:49+0300
2025-07-29T07:49+0300
2025-07-29T07:53+0300
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tayland
kamboçya
ateşkes
ateşkes ihlali
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Taylan Ordusu Sözcü Yardımcısı Ritça Suksuvanon, dün iki ülke arasında devreye giren koşulsuz ateşkesin Kamboçya tarafından ihlal edildiğini açıkladı.Suksuvanon, “Ateşkes ilanının ardından, Kamboçya tarafının Phu Makua bölgesinde ihlaller yaptığı yönünde bilgiler alındı. Bu durum sabah saatlerine kadar süren iki taraf arasında çatışmaya yol açtı. Ayrıca, Sam Thet bölgesinde saat 05:30'a (TSİ 01:30) kadar süren çatışmalar yaşandı” ifadesini kullandı.Daha önce Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıklamıştı. İki taraf, sınır anlaşmazlığını azaltmaya yönelik atılacak diğer adımları da ele almıştı. İki ülke arasında 4 Ağustos'ta sınır anlaşmazlığı konusuna ilişkin ortak komite toplantısının yapılması bekleniyor.İki ülke sınırında çatışmalar çıkmıştıTayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarında en az 33 asker ve sivil hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Çatışmaların başlangıcına ilişkin iki taraf birbirini suçlamıştı. Tayland, Kamboçya’nın sınırdaki askeri hareketliliği insansız hava araçlarıyla gözlemlemeye çalıştığını savunurken; Kamboçya, Tayland askerlerinin tarihi Khmer-Hindu tapınağı çevresinde yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürmiştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aeroflotun-sistemleri-korsan-saldirisi-nedeniyle-coktu-1098191905.html
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asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes, ateşkes ihlali
asya & pasifik, tayland, kamboçya, ateşkes, ateşkes ihlali
Tayland'dan Kamboçya'ya 'ateşkes ihlali' suçlaması
07:49 29.07.2025 (güncellendi: 07:53 29.07.2025)
Tayland ordusu, Kamboçya’yı 24 saatten kısa süre önce sağlanan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.
Taylan Ordusu Sözcü Yardımcısı Ritça Suksuvanon, dün iki ülke arasında devreye giren koşulsuz ateşkesin Kamboçya tarafından ihlal edildiğini açıkladı.
Suksuvanon, “Ateşkes ilanının ardından, Kamboçya tarafının Phu Makua bölgesinde ihlaller yaptığı yönünde bilgiler alındı. Bu durum sabah saatlerine kadar süren iki taraf arasında çatışmaya yol açtı. Ayrıca, Sam Thet bölgesinde saat 05:30'a (TSİ 01:30) kadar süren çatışmalar yaşandı” ifadesini kullandı.
Daha önce Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Tayland ve Kamboçya'nın yerel saatle 17.00'de acil ve koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi için anlayış birliği sağlandığını açıklamıştı. İki taraf, sınır anlaşmazlığını azaltmaya yönelik atılacak diğer adımları da ele almıştı. İki ülke arasında 4 Ağustos'ta sınır anlaşmazlığı konusuna ilişkin ortak komite toplantısının yapılması bekleniyor.
İki ülke sınırında çatışmalar çıkmıştı
Tayland ile Kamboçya arasında 24 Temmuz'da başlayan sınır çatışmalarında en az 33 asker ve sivil hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Çatışmaların başlangıcına ilişkin iki taraf birbirini suçlamıştı. Tayland, Kamboçya’nın sınırdaki askeri hareketliliği insansız hava araçlarıyla gözlemlemeye çalıştığını savunurken; Kamboçya, Tayland askerlerinin tarihi Khmer-Hindu tapınağı çevresinde yapılan anlaşmaları ihlal ettiğini ileri sürmiştü.