https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/aeroflotun-sistemleri-korsan-saldirisi-nedeniyle-coktu-1098191905.html
Aeroflot’un sistemleri korsan saldırısı nedeniyle çöktü
Aeroflot’un sistemleri korsan saldırısı nedeniyle çöktü
Sputnik Türkiye
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un bilgi sistemlerindeki arızanın bilgisayar korsanlarının düzenlediği saldırı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Olayla... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T14:10+0300
2025-07-28T14:10+0300
2025-07-28T14:15+0300
dünya
rusya
moskova
şeremetyevo havalimanı
aeroflot
rusya başsavcılığı
bilgisayar korsanı
siber saldırı
hacker
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Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aeroflot’a ait bilgi sistemleri hacker saldırısı nedeniyle çöktü. Bilgisayar bilgilerine izinsiz erişim suçundan ceza davası açıldı.Başsavcılığın açıklamasında, “Rusya Başsavcılığı talimatıyla Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, 80'den fazla uçuşun ertelendiği ve yaklaşık 60 uçuşun iptal edildiği Şeremetyevo Havalimanı'ndaki durumu kontrol altına aldı. Bu kararın sebebi, Aeroflot'un bilgi sisteminde bir bilgisayar korsanı saldırısı sonucu oluşan bir arıza oldu” ifadesine yer verildi.Havalimanında, yolcuların iletişime geçebilecekleri mobil resepsiyon masasının çalıştığı kaydedildiği açıklamada, “Savcılığın gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 272. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki suç (bilgisayar bilgilerine izinsiz erişim) gerekçesiyle ceza davası açıldı” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ukraynada-askeri-hava-ussu-vuruldu-donbassta-iki-yerlesim-birimi-ele-gecirildi-1098191097.html
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rusya, moskova, şeremetyevo havalimanı, aeroflot, rusya başsavcılığı, bilgisayar korsanı, siber saldırı, hacker
rusya, moskova, şeremetyevo havalimanı, aeroflot, rusya başsavcılığı, bilgisayar korsanı, siber saldırı, hacker
Aeroflot’un sistemleri korsan saldırısı nedeniyle çöktü
14:10 28.07.2025 (güncellendi: 14:15 28.07.2025)
Rus havayolu şirketi Aeroflot'un bilgi sistemlerindeki arızanın bilgisayar korsanlarının düzenlediği saldırı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rusya Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Aeroflot’a ait bilgi sistemleri hacker saldırısı nedeniyle çöktü. Bilgisayar bilgilerine izinsiz erişim suçundan ceza davası açıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, “Rusya Başsavcılığı talimatıyla Moskova Bölgelerarası Ulaştırma Savcılığı, 80'den fazla uçuşun ertelendiği ve yaklaşık 60 uçuşun iptal edildiği Şeremetyevo Havalimanı'ndaki durumu kontrol altına aldı. Bu kararın sebebi, Aeroflot'un bilgi sisteminde bir bilgisayar korsanı saldırısı sonucu oluşan bir arıza oldu” ifadesine yer verildi.
Havalimanında, yolcuların iletişime geçebilecekleri mobil resepsiyon masasının çalıştığı kaydedildiği açıklamada, “Savcılığın gerçekleştirdiği inceleme sonucunda, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 272. maddesinin 4. fıkrası kapsamındaki suç (bilgisayar bilgilerine izinsiz erişim) gerekçesiyle ceza davası açıldı” dendi.