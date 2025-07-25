https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html

Ukraynalılar, Zelenskiy karşıtı posterlerle sokaklara döküldü: ‘Cani ve hain’

Ukraynalılar, Zelenskiy karşıtı posterlerle sokaklara döküldü: ‘Cani ve hain’

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da yetkileri kısıtlanan Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’na destek gösterilerinde Vladimir Zelenskiy karşıtı pankartlar açıldı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T11:18+0300

2025-07-25T11:18+0300

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dünya

ukrayna

vladimir zelenskiy

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andrey yermak

yolsuzluk

yüksek rada

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Ukrayna medyasının haberinde, başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna’nın farklı kentlerinde, yolsuzluk mücadele kurumlarının bağımsızlıklarının kaldırılmasına karşı protesto gösterilerinin devam ettiği bildirildi.Gösterilerden birinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ı ihanetle suçlayan posterler açıldı ve sloganlar atıldı.Haberde, “Mitingin sonuna doğru, maskeli ve kamuflajlı birkaç adam belirdi. Ellerinde Zelenskiy ve Yermak'ın posterleri vardı. Portrelerin yanında ‘Demokrasi katilleri Ukrayna'ya ihanet ediyor’, ‘Kahramanlar Ukrayna için ölüyor ama bu ikisi onu mahvediyor’, ‘Ukrayna bir mahalle değil, Ukraynalılar köle değil’, ‘Diktatörler’ yazıları vardı” ifadesi kullanıldı.Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, ülkenin iki bağımsız yolsuzlukla mücadele kurumunun bağımsızlığını kaldıran tasarıya destek verdi. Vladimir Zelenskiy, ilgili yasayı imzaladı. Milletvekillerinin bir kısmı, yasayı ülkenin yolsuzlukla mücadele sisteminin yok edilmesi olarak görüyor. Kiev, Lvov, Dnepropetrovsk, Odessa ve ülkenin diğer kentlerinde protesto gösterileri düzenleniyor.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, protesto, gösteri, andrey yermak, yolsuzluk, yüksek rada