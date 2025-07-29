https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/rus-senator-puskov-trumpin-rusyaya-yaptirim-uygulamasindan-abdnin-kendisi-etkilenecek-1098231539.html

Rus Senatör Puşkov: Trump'ın Rusya’ya yaptırım uygulamasından ABD’nin kendisi etkilenecek

Rus Senatör Puşkov: Trump'ın Rusya’ya yaptırım uygulamasından ABD’nin kendisi etkilenecek

Sputnik Türkiye

Rus Senatör Aleksey Puşkov, Trump'ın Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarının ABD için önemli sonuçları olacağını belirtti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T23:31+0300

2025-07-29T23:31+0300

2025-07-29T23:29+0300

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus petrol ve doğalgazını satın alan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulamasının ABD'nin kendisi için önemli sonuçları olacağı değerlendirmesinde bulundu.Puşkov, “Petrol, Trump'ın Rus petrol ve gazını satın alan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulama yönündeki açıklaması nedeniyle yükseldi. Eğer bu yaptırımları gerçekten uygularsa, petrol daha da pahalılaşacak. Trump bunu önemsemiyor ama boşuna. Sonuçları olacak” ifadelerine yer verdi.Trump pazartesi günü, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması için daha önce belirlediği 50 günlük süreyi, çatışmanın çözümünde ilerleme kaydedilmediğini gerekçe göstererek 10-12 güne indirdiğini açıklamıştı. ABD lideri yeni süreyi önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklayacağını belirterek, Ukrayna konusunda anlaşma sağlanmaması halinde Rusya ile işbirliği yapan ülkelere ikincil yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/trump-ukraynada-ateskes-saglanmasi-icin-10-gunluk-geri-sayim-bugun-basladi-1098231070.html

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