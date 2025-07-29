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ABD’li askeri yetkiliden ‘Rusya’dan Komandor Adaları’nı satın alalım’ önerisi
ABD’li askeri yetkiliden ‘Rusya’dan Komandor Adaları’nı satın alalım’ önerisi
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ABD Kara Kuvvetleri Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Estonya'da görev yapan Yarbay Jeffrey Fritz, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini izlemek amacıyla Rusya’dan... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Breaking Defense portalına konuşan ABD’li yarbay Jeffrey Fritz, “Öneri, ABD'nin olası Çin denizaltı faaliyetlerini izlemek amacıyla Komandor Adaları'nı Rusya Federasyonu'ndan 15 milyar dolar karşılığında barışçıl ve pragmatik bir şekilde satın alma yönünde... Komandor Adaları, Çin'in Jianggezhuang deniz üssünden Arktik'e uzanan olası bir güzergah üzerinde yer alıyor” ifadesini kullandı.Askeri yetkilinin görüşüne göre, ABD bu anlaşma kapsamında sadece adaları değil, aynı zamanda adalar etrafındaki münhasır ekonomik bölgeyi, bölgenin doğal kaynaklarını ve altyapısını da satın almalı. Sonuç olarak, ABD'nin münhasır ekonomik bölgesi yüzde 3.8 oranında artacak.Fritz, adaların Alaska Eyaletinin bir parçası olabileceğine veya ABD'nin bağımsız bir bölgesi haline gelebileceğine inanıyor.Rus Dışişleri’nden tepki: ‘Borcunu kapatsın’Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’li Yarbay Jeffrey Fritz’in Komandor Adaları’nı Rusya’dan satın alma önerisine tepki gösterdi.Zaharova, “Bu konuda prensip olarak yorum yapmaya değmez, çünkü ülkemizde vatanın satılması hukuken ve vicdanen en korkunç suçlardan biri olarak kabul edilir” ifadesini kullandı.Rus diplomat, “Ama eğer Fritz'in o kadar parası varsa, Amerika'yı yeniden büyük yapabilir ve en azından ABD'nin ulusal borcunun bir kısmını kapatabilir” diye ekledi.
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ABD’li askeri yetkiliden ‘Rusya’dan Komandor Adaları’nı satın alalım’ önerisi

10:53 29.07.2025 (güncellendi: 10:58 29.07.2025)
© Sputnik / Vladimir ÇistyakovKomandor Adaları
Komandor Adaları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© Sputnik / Vladimir Çistyakov
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ABD Kara Kuvvetleri Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Estonya'da görev yapan Yarbay Jeffrey Fritz, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini izlemek amacıyla Rusya’dan Komandor Adaları'nı 15 milyar dolara satın almayı önerdi.
Breaking Defense portalına konuşan ABD’li yarbay Jeffrey Fritz, “Öneri, ABD'nin olası Çin denizaltı faaliyetlerini izlemek amacıyla Komandor Adaları'nı Rusya Federasyonu'ndan 15 milyar dolar karşılığında barışçıl ve pragmatik bir şekilde satın alma yönünde... Komandor Adaları, Çin'in Jianggezhuang deniz üssünden Arktik'e uzanan olası bir güzergah üzerinde yer alıyor” ifadesini kullandı.
Askeri yetkilinin görüşüne göre, ABD bu anlaşma kapsamında sadece adaları değil, aynı zamanda adalar etrafındaki münhasır ekonomik bölgeyi, bölgenin doğal kaynaklarını ve altyapısını da satın almalı. Sonuç olarak, ABD'nin münhasır ekonomik bölgesi yüzde 3.8 oranında artacak.
Fritz, adaların Alaska Eyaletinin bir parçası olabileceğine veya ABD'nin bağımsız bir bölgesi haline gelebileceğine inanıyor.

Rus Dışişleri’nden tepki: ‘Borcunu kapatsın’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’li Yarbay Jeffrey Fritz’in Komandor Adaları’nı Rusya’dan satın alma önerisine tepki gösterdi.
Zaharova, “Bu konuda prensip olarak yorum yapmaya değmez, çünkü ülkemizde vatanın satılması hukuken ve vicdanen en korkunç suçlardan biri olarak kabul edilir” ifadesini kullandı.
Rus diplomat, “Ama eğer Fritz'in o kadar parası varsa, Amerika'yı yeniden büyük yapabilir ve en azından ABD'nin ulusal borcunun bir kısmını kapatabilir” diye ekledi.
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