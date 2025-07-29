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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/patlayan-lastik-bile-onu-durduramadi-bursada-orman-yanginina-suyu-tek-teker-uzerinde-tasidi-1098215884.html
Patlayan lastik bile onu durduramadı: Bursa'da orman yangınına suyu tek teker üzerinde taşıdı
Patlayan lastik bile onu durduramadı: Bursa'da orman yangınına suyu tek teker üzerinde taşıdı
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Bursa'da büyük üzüntü yaratan orman yangınlarına müdahale için tek lastiği patlamasına rağmen tankeriyle su taşıyan çiftçinin görüntüleri büyük yankı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T11:42+0300
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Bursa'da bir çiftçinin orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Akıllara 6 Şubat Depremleri sırasında bölgeye yardım getirmek için son sürat giden iş makineleri ve yardım tırları geldi.Durmadan yola devam ettiOrhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ekiplerin yanı sıra bölge halkı da müdahale etti. Bir çiftçi de söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle yola çıktı ama yolda tankerin tekerleği patladı. Duruma aldırış etmeyen çiftçi, bu şekilde yoluna devam etti. Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam eden çiftçinin yolda seyrettiği anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.Ne olmuştu?Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html
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bursa, orhaneli, orman yangını, orman yangını gönüllüsü
bursa, orhaneli, orman yangını, orman yangını gönüllüsü

Patlayan lastik bile onu durduramadı: Bursa'da orman yangınına suyu tek teker üzerinde taşıdı

11:42 29.07.2025
Bursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
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Bursa'da büyük üzüntü yaratan orman yangınlarına müdahale için tek lastiği patlamasına rağmen tankeriyle su taşıyan çiftçinin görüntüleri büyük yankı uyandırdı.
Bursa'da bir çiftçinin orman yangınına tek lastiği patlayan tankerle su taşıdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Akıllara 6 Şubat Depremleri sırasında bölgeye yardım getirmek için son sürat giden iş makineleri ve yardım tırları geldi.

Durmadan yola devam etti

Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınına ekiplerin yanı sıra bölge halkı da müdahale etti. Bir çiftçi de söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle yola çıktı ama yolda tankerin tekerleği patladı.
Bursa
Bursa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
Bursa
Duruma aldırış etmeyen çiftçi, bu şekilde yoluna devam etti. Patlak lastikle jant üzerinde yoluna devam eden çiftçinin yolda seyrettiği anlar, çevredekiler tarafından kaydedildi.

Ne olmuştu?

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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