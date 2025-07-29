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Avrupa Komisyonu: AB yolları asker taşımacılığına uygun değil
Avrupa Komisyonu: AB yolları asker taşımacılığına uygun değil
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu üyesi Çicıkostas, Avrupa Birliği'nin (AB) kara ve demir yollarının, Rusya ile olası bir çatışmanın çıkması durumunda, askeri teçhizat ve... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T13:06+0300
2025-07-29T13:11+0300
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Avrupa Komisyonu’nun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Çicıkostas, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, “askeri hareket kabiliyetini artırmak amacıyla” Avrupa altyapısını iyileştirmek için en az 17 milyar euro harcamayı planladıklarını bildirdi.Doğu sınırında müdahale için 70 tona kadar ağırlığa sahip NATO tankları kullanılması halinde tünellerde sıkışıp kalacaklarını dile getiren Çicıkostas, halihazırda askeri teçhizat ve birliklerin Avrupa'nın batısından doğusuna naklinin “haftalar, hatta bazı durumlarda aylar” sürdüğünü belirterek, “Gerçek durum bu” dedi.Komiser, AB ülkelerinden geçen dört askeri koridor boyunca 500 altyapı projesinin iyileştirilmesi yoluyla, bir saldırı durumunda askerlerin "saatler, en fazla günler içinde" hareket ettirilebilmesini sağlayacak bir strateji üzerinde çalıştıklarını söyledi.NATO ile ortaklaşa belirlenen projelerin güvenlik nedeniyle gizli tutulduğunu kaydeden Çicıkostas, sınır geçişlerinde “tankların evrak işlerine takılmasını” önlemek için bürokratik yükleri azaltacaklarını belirterek, “Askeri hareket kabiliyetini artırma planı, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarma yönündeki anlaşmaya eklenecek. Buna güvenlik ve savunma altyapısı için yüzde 1.5'lik pay ayırma hedefi de dahil” diye ekledi.Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yı "ittifak için en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti, Rusya'nın 2030 yılında NATO'ya saldırmayı planladığını iddia etmişti.Rusya, hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/cecen-komutan-alaudinov-ukrayna-ordusu-tum-gucunu-sumiye-yonlendiriyor-1098218269.html
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avrupa, ab, avrupa komisyonu, rusya, nato
avrupa, ab, avrupa komisyonu, rusya, nato

Avrupa Komisyonu: AB yolları asker taşımacılığına uygun değil

13:06 29.07.2025 (güncellendi: 13:11 29.07.2025)
© AA / Dursun AydemirAB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen
AB Komisyonu Başkan Adayı Ursula Von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA / Dursun Aydemir
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Avrupa Komisyonu üyesi Çicıkostas, Avrupa Birliği'nin (AB) kara ve demir yollarının, Rusya ile olası bir çatışmanın çıkması durumunda, askeri teçhizat ve birlikleri hızla taşınmasına uygun olmadığını belirtti.
Avrupa Komisyonu’nun Sürdürülebilir Ulaştırma ve Turizmden Sorumlu Üyesi Apostolos Çicıkostas, Financial Times gazetesine verdiği demeçte, “askeri hareket kabiliyetini artırmak amacıyla” Avrupa altyapısını iyileştirmek için en az 17 milyar euro harcamayı planladıklarını bildirdi.
Doğu sınırında müdahale için 70 tona kadar ağırlığa sahip NATO tankları kullanılması halinde tünellerde sıkışıp kalacaklarını dile getiren Çicıkostas, halihazırda askeri teçhizat ve birliklerin Avrupa'nın batısından doğusuna naklinin “haftalar, hatta bazı durumlarda aylar” sürdüğünü belirterek, “Gerçek durum bu” dedi.
Komiser, AB ülkelerinden geçen dört askeri koridor boyunca 500 altyapı projesinin iyileştirilmesi yoluyla, bir saldırı durumunda askerlerin "saatler, en fazla günler içinde" hareket ettirilebilmesini sağlayacak bir strateji üzerinde çalıştıklarını söyledi.
NATO ile ortaklaşa belirlenen projelerin güvenlik nedeniyle gizli tutulduğunu kaydeden Çicıkostas, sınır geçişlerinde “tankların evrak işlerine takılmasını” önlemek için bürokratik yükleri azaltacaklarını belirterek, “Askeri hareket kabiliyetini artırma planı, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarma yönündeki anlaşmaya eklenecek. Buna güvenlik ve savunma altyapısı için yüzde 1.5'lik pay ayırma hedefi de dahil” diye ekledi.
Daha önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'yı "ittifak için en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti, Rusya'nın 2030 yılında NATO'ya saldırmayı planladığını iddia etmişti.
Rusya, hiçbir ülkeye saldırma niyetinde olmadığını defalarca dile getirmişti.
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