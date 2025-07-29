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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/otomobil-devi-yangin-riski-uyarisi-yapti-elektrikli-modelini-geri-cagirdi-1098224216.html
Otomobil devi 'yangın riski' uyarısı yaptı: Elektrikli modelini geri çağırdı
Otomobil devi 'yangın riski' uyarısı yaptı: Elektrikli modelini geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Hyundai yangın riski nedeniyle az sayıda 2025 model 'Ioniq 5' araçları geri çağırdı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T15:18+0300
2025-07-29T15:19+0300
ekonomi̇
hyundai
elektrikli araç
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Otomobil üreticisi Hyundai, popüler modellerinden Ioniq 5 için uyarı yaptı, yangın riski taşıyan modeli geri çağırdı. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu sorun batarya hücrelerini birbirine bağlayan "busbar" adı verilen metal bağlantı parçalarının yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklanıyor.Binaların ve diğer araçların yakınlarına park etmeyin uyarısını yapıldıHyundai, elektrikli Ioniq serisiyle ilgili bir risk nedeniyle popüler modellerden biri geri çağırma programına dahil etti. Şirket, az sayıda 2025 model Ioniq 5 sahibine araçlarını binaların veya diğer araçların yakınına park etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu sorun batarya hücrelerini birbirine bağlayan "busbar" adı verilen metal bağlantı parçalarının yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklanıyor.Rutin denetimlerde ortaya çıktıGenellikle bakır ya da alüminyumdan üretilen bu parçalar, elektrik akımının araç sistemlerine iletilmesini sağlıyor. Batarya sistemleri üzerinde yapılan rutin bir denetimde bu bağlantılardan bazılarının gevşek olduğu tespit edildi. Yapılan iç denetim sonucunda bu hatalı batarya paketlerinin bazılarının zaten teslim edilen araçlara takıldığı ortaya çıktı.Şu ana kadar bu sorunla ilgili bir kaza veya yangın yaşanmadığı belirtilirken, bu otomobillerde zamanla bağlantı cıvatalarının daha da gevşeyip kısa devreye ve potansiyel olarak yangına neden olabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/unlu-otomobil-markasi-yangin-tehlikesi-nedeniyle-700-bin-araci-geri-cagirdi-1097938372.html
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hyundai, elektrikli araç
hyundai, elektrikli araç

Otomobil devi 'yangın riski' uyarısı yaptı: Elektrikli modelini geri çağırdı

15:18 29.07.2025 (güncellendi: 15:19 29.07.2025)
© REUTERS / Kim Hong-JiHyundai-Kore
Hyundai-Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© REUTERS / Kim Hong-Ji
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Hyundai yangın riski nedeniyle az sayıda 2025 model 'Ioniq 5' araçları geri çağırdı.
Otomobil üreticisi Hyundai, popüler modellerinden Ioniq 5 için uyarı yaptı, yangın riski taşıyan modeli geri çağırdı. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu sorun batarya hücrelerini birbirine bağlayan "busbar" adı verilen metal bağlantı parçalarının yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklanıyor.

Binaların ve diğer araçların yakınlarına park etmeyin uyarısını yapıldı

Hyundai, elektrikli Ioniq serisiyle ilgili bir risk nedeniyle popüler modellerden biri geri çağırma programına dahil etti. Şirket, az sayıda 2025 model Ioniq 5 sahibine araçlarını binaların veya diğer araçların yakınına park etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu sorun batarya hücrelerini birbirine bağlayan "busbar" adı verilen metal bağlantı parçalarının yeterince sıkılmamış olmasından kaynaklanıyor.

Rutin denetimlerde ortaya çıktı

Genellikle bakır ya da alüminyumdan üretilen bu parçalar, elektrik akımının araç sistemlerine iletilmesini sağlıyor. Batarya sistemleri üzerinde yapılan rutin bir denetimde bu bağlantılardan bazılarının gevşek olduğu tespit edildi. Yapılan iç denetim sonucunda bu hatalı batarya paketlerinin bazılarının zaten teslim edilen araçlara takıldığı ortaya çıktı.
Şu ana kadar bu sorunla ilgili bir kaza veya yangın yaşanmadığı belirtilirken, bu otomobillerde zamanla bağlantı cıvatalarının daha da gevşeyip kısa devreye ve potansiyel olarak yangına neden olabileceği belirtildi.
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