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Ünlü otomobil markası, yangın tehlikesi nedeniyle 700 bin aracı geri çağırdı
Ünlü otomobil markası, yangın tehlikesi nedeniyle 700 bin aracı geri çağırdı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü otomobil markası Ford, yakıt sızıntısı riski nedeniyle 694 bin SUV modelini geri çağırdı. Marka daha önce de farklı modellerde araçlarını güvenlik... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T17:26+0300
2025-07-16T17:26+0300
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abd
ford
geri çağırma
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Yangın riski oluşturabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle Ford, ABD'de 694 binden fazla SUV modelini geri çağırdığını açıkladı. Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtilirken, yapılacak düzeltici eylemlerin yaklaşık 570 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını kaydedildi. Hangi model araçları geri çağırdı?ABD Ulusal Karayolu Güvenlik İdaresi'nin bir yıl süren teknik araştırması sonucunda belirli Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtildi. Bu çatlakların yakıtın motor bölmesine sızmasına ve sıcak yüzeylerle temas ederek tutuşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Sürücülerin, bu sorunla karşılaştıklarında araç içinde veya dışında yoğun bir yakıt kokusu, gösterge paneli uyarıları, duman ya da gözle görülür alevlerle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.Açıklanan geri çağırma, 2021–2024 yılları arasında üretilen Bronco Sport modelleri ile 2020–2022 üretim yılına ait Escape SUV’leri kapsıyor. Şirket, yapılacak düzeltici eylemlerin yaklaşık 570 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını ve bu giderin 2025'in ikinci çeyreğine yansıtılacağını açıkladı
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abd, ford, geri çağırma
abd, ford, geri çağırma

Ünlü otomobil markası, yangın tehlikesi nedeniyle 700 bin aracı geri çağırdı

17:26 16.07.2025
© AFP 2023 / Jeff KowalskyFord - logo
Ford - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© AFP 2023 / Jeff Kowalsky
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Dünyaca ünlü otomobil markası Ford, yakıt sızıntısı riski nedeniyle 694 bin SUV modelini geri çağırdı. Marka daha önce de farklı modellerde araçlarını güvenlik nedeniyle uyarmıştı.
Yangın riski oluşturabilecek bir yakıt sızıntısı nedeniyle Ford, ABD'de 694 binden fazla SUV modelini geri çağırdığını açıkladı. Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtilirken, yapılacak düzeltici eylemlerin yaklaşık 570 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını kaydedildi.

Hangi model araçları geri çağırdı?

ABD Ulusal Karayolu Güvenlik İdaresi'nin bir yıl süren teknik araştırması sonucunda belirli Bronco Sport ve Escape modellerinde kullanılan 1,5 litrelik motorların yakıt enjektörlerinde çatlama olasılığı bulunduğu belirtildi. Bu çatlakların yakıtın motor bölmesine sızmasına ve sıcak yüzeylerle temas ederek tutuşmasına neden olabileceği belirtiliyor. Sürücülerin, bu sorunla karşılaştıklarında araç içinde veya dışında yoğun bir yakıt kokusu, gösterge paneli uyarıları, duman ya da gözle görülür alevlerle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.
Açıklanan geri çağırma, 2021–2024 yılları arasında üretilen Bronco Sport modelleri ile 2020–2022 üretim yılına ait Escape SUV’leri kapsıyor. Şirket, yapılacak düzeltici eylemlerin yaklaşık 570 milyon dolarlık bir maliyet oluşturacağını ve bu giderin 2025'in ikinci çeyreğine yansıtılacağını açıkladı

Ford, 2023 yılında şirket, motor yangını riski nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 125.000 SUV ve kamyonet modelini geri çağırmıştı. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Mustang Mach-E modellerinde batarya kontak arızası riski nedeniyle yaklaşık 18 binaracın geri çağrıldığı duyuruldu. 2022 yılında ise F-150 Lightning elektrikli pikaplarda tespit edilen batarya üretim kusurları nedeniyle araçların teslimatı geçici olarak durdurulmuştu.

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