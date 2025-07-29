https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/osym-duyurdu-yds-sonuclari-aciklandi-1098228323.html

ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 5 Temmuz’da yapılan 2025-YDS/İngilizce sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T18:15+0300

2025-07-29T18:15+0300

2025-07-29T18:15+0300

türki̇ye

ösym

i̇ngilizce

türkiye

sınav

sınav soruları

sınav yerleri

sınav sistemi

yeni sınav sistemi

yks 2025 sınav ücretleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0d/1090335605_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c6fee07d968f477f69b20cdb7d9db0a.jpg

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025-YDS/İngilizce sonuçlarını açıkladı.Sınava giren adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresine giriş yaparak YDS sonuçlarını kolaylıkla görüntüleyebileceği belirtildi. Ayrıca, sınavın şeffaflığı ve adayların sınav performansını detaylı inceleyebilmesi amacıyla sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün boyunca erişime açıldı.Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 'ais.osym.gov.tr' adresinden 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' bölümüne girerek cevap kağıtlarının dijital görüntüsünü inceleyebileceği hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ösym, i̇ngilizce, türkiye, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, yks 2025 sınav ücretleri, ortak sınav takvimi, ortak sınav