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ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 5 Temmuz’da yapılan 2025-YDS/İngilizce sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025-YDS/İngilizce sonuçlarını açıkladı.Sınava giren adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresine giriş yaparak YDS sonuçlarını kolaylıkla görüntüleyebileceği belirtildi. Ayrıca, sınavın şeffaflığı ve adayların sınav performansını detaylı inceleyebilmesi amacıyla sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün boyunca erişime açıldı.Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 'ais.osym.gov.tr' adresinden 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' bölümüne girerek cevap kağıtlarının dijital görüntüsünü inceleyebileceği hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250719/2025-yks-sonuclari-aciklandi-osym-duyurdu-sampiyonlar-belli-oldu-1098000671.html
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ösym, i̇ngilizce, türkiye, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, yks 2025 sınav ücretleri, ortak sınav takvimi, ortak sınav
ösym, i̇ngilizce, türkiye, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, yks 2025 sınav ücretleri, ortak sınav takvimi, ortak sınav

ÖSYM duyurdu: YDS sonuçları açıklandı

18:15 29.07.2025
© AAÖSYM sınav takvimi 2025
ÖSYM sınav takvimi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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ÖSYM, 5 Temmuz’da yapılan 2025-YDS/İngilizce sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet sitesinden ulaşabilecek. Ayrıca cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025-YDS/İngilizce sonuçlarını açıkladı.
Sınava giren adayların T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresine giriş yaparak YDS sonuçlarını kolaylıkla görüntüleyebileceği belirtildi. Ayrıca, sınavın şeffaflığı ve adayların sınav performansını detaylı inceleyebilmesi amacıyla sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 gün boyunca erişime açıldı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle 'ais.osym.gov.tr' adresinden 'Cevap Kağıdı Görüntüleme' bölümüne girerek cevap kağıtlarının dijital görüntüsünü inceleyebileceği hatırlatıldı.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2025
TÜRKİYE
2025-YKS sonuçları açıklandı: ÖSYM duyurdu, şampiyonlar belli oldu
19 Temmuz, 09:21
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