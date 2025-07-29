https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/okyanus-yedilisini-tamamlamak-icin-japonyaya-gitti-bengisu-avci-bir-ilke-imza-atacak-1098225573.html

'Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak için Japonya'ya gitti: Bengisu Avcı bir ilke imza atacak

'Okyanus Yedilisi'ni tamamlamak için Japonya'ya gitti: Bengisu Avcı bir ilke imza atacak

Sputnik Türkiye

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabını geçmek için, Japonya'ya gitti. Avcı, bunu başaran ilk Türk olmayı... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T15:40+0300

2025-07-29T15:40+0300

2025-07-29T15:40+0300

spor

bengisu avcı

hokkaido

manş denizi

cebelitarık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098224646_0:131:1478:962_1920x0_80_0_0_69a56174a4f2237390dd51ed1c0ae5d7.jpg

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'ya gitti. Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.12 saat yüzecekAvcı, Kuzey Kanalı'nı 19 Temmuz'da 10 saat 48 saniyede yüzerek geçmiş, altı etabı tamamlamayı başarmıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Avcı, " Tsugaru parkurunda bu güçlü akıntıya karşı en az 12 saatlik bir performansla yüzüp karşı kıyıda Türk bayrağını açmak için mücadele edeceğim. Dünyada bugüne kadar yaklaşık 40 sporcu tamamlayabildi. Bunların arasındaki kadın sayısı ise gerçekten çok az. Türk kadınına cesaret ve ilham vermek adına çıktığım yolun sonunda adımın karşısında ilk Türk yazısını görmeyi çok istiyorum." dedi. Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak.Altı parkuru başarıyla geçmiştiManş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzdü.Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.Bir çok rekora imza attı: Bengisu Avcı kimdir?1996 yılında doğan Bengisu Avcı, 6 yaşında Ege Üniversitesi Yüzme Kulübü'ne başladı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü Bölümü'nde eğitim alan Avcı, 2010 yılında açık su yüzme sporuyla tanıştı. 2011-2015 yılları arasında Türkiye Milli Takımı'nda yer aldı ve uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil etti. Avcı, geride kalan süreçte ise bir çok unvanın da sahibi olurken, Molokai ve Cook Boğazı'nı geçen ilk Türk, Molokai'yi geçen en hızlı Avrupalı kadın, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadın, Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Kuzey Kanalı ve Manş'ı en hızlı geçen Türk kadın olma başarılarını gösterdi. Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ultra-maraton-yuzucusu-bengisu-avci-italyada-dunya-rekoru-kirdi-1092822374.html

hokkaido

manş denizi

cebelitarık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bengisu avcı, bengisu avcı kimdir, bengisu avcı rekor, okyanus yedilisi nedir, okyanus yedilisi, yüzme, yüzücü bengisu avcı