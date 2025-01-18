https://anlatilaninotesi.com.tr/20250118/ultra-maraton-yuzucusu-bengisu-avci-italyada-dunya-rekoru-kirdi-1092822374.html
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı İtalya'da dünya rekoru kırdı
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı İtalya'da dünya rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2 dakika 52.77... 18.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-18T17:11+0300
2025-01-18T17:11+0300
2025-01-18T17:11+0300
spor
bengisu avcı
dünya rekoru
dünya şampiyonası
şampiyonluk
ultra maraton yüzücüsü
iisa 6. buz yüzme dünya şampiyonası
italya
rekor
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1996'da İzmir'de doğan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, büyük bir başarıya imza atarak İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. 200 metre karışık kategorisinde 2 dakika 52.77 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Avcı, 25-29 yaş grubunda altın madalyayı kazandı.Dünyanın dört bir yanından 48 ülkeden 754 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, Bengisu Avcı'nın sergilediği performans, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Şampiyonada katılımcılar, buzlu suda zorlu bir mücadeleye girerken, Avcı’nın 200 metre karışıkta kırdığı rekor, Türk sporunun gurur kaynağı oldu. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına İrem Damar ile Deniz Kayadelen'in de mücadele etti. Deniz Kayadelen'in 35-39 yaş 500 metrede ilk sırada yer aldı ve 100 metre serbestte ise üçüncülük elde etti.Bengisu Avcı, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda Türk sporunun tanıtılmasına önemli katkılarda bulunan bir isim olarak, bu başarısıyla sporseverler tarafından takdirle karşılandı.
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bengisu avcı, dünya rekoru, molveno, italyada rekor, su sporları, türk sporcu, dünya şampiyonası, türkiye'nin su sporları, rekor kıran sporcu, su altı dalışı
bengisu avcı, dünya rekoru, molveno, italyada rekor, su sporları, türk sporcu, dünya şampiyonası, türkiye'nin su sporları, rekor kıran sporcu, su altı dalışı
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı İtalya'da dünya rekoru kırdı
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta 2 dakika 52.77 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinciliği kazandı.
1996'da İzmir'de doğan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, büyük bir başarıya imza atarak İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen IISA 6. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı. 200 metre karışık kategorisinde 2 dakika 52.77 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kıran Avcı, 25-29 yaş grubunda altın madalyayı kazandı.
Dünyanın dört bir yanından 48 ülkeden 754 sporcunun katıldığı bu prestijli organizasyonda, Bengisu Avcı'nın sergilediği performans, Türk sporunun uluslararası alandaki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
Şampiyonada katılımcılar, buzlu suda zorlu bir mücadeleye girerken, Avcı’nın 200 metre karışıkta kırdığı rekor, Türk sporunun gurur kaynağı oldu. Buz Yüzme Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına İrem Damar ile Deniz Kayadelen'in de mücadele etti. Deniz Kayadelen'in 35-39 yaş 500 metrede ilk sırada yer aldı ve 100 metre serbestte ise üçüncülük elde etti.
Bengisu Avcı, aynı zamanda uluslararası yarışmalarda Türk sporunun tanıtılmasına önemli katkılarda bulunan bir isim olarak, bu başarısıyla sporseverler tarafından takdirle karşılandı.