https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/okan-buruk-aciklamisti-iki-talibi-var-1098206942.html
Okan Buruk açıklamıştı: İki talibi var
Okan Buruk açıklamıştı: İki talibi var
Sputnik Türkiye
Kulis iddialarına göre Galatasaray’da Okan Buruk’un “ayrılacak” sözleriyle gündeme gelen Victor Nelsson’a Serie A’dan Bologna ve Cagliari talip oldu. İtalyan... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T07:28+0300
2025-07-29T07:28+0300
2025-07-29T07:28+0300
spor
victor nelsson
okan buruk
galatasaray
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Kulis iddialarına göre Galatasaray’da savunma oyuncusu Victor Nelsson için İtalya’dan iki kulüp devreye giriyor. Takvim’in haberinde, kadro planlamasında yer almadığı belirtilen 26 yaşındaki Danimarkalı stopere Bologna ile Cagliari’nin ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Her iki kulübün de önümüzdeki günlerde Galatasaray’la resmi temaslara başlaması bekleniyor.Teknik direktör Okan Buruk, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında Nelsson’un geleceğine ilişkin “Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından transfer kulisleri hızlanırken, İtalyan ekiplerinin koşulları öğrenmek üzere nabız yokladığı konuşuluyor.Nelsson, geride kalan sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak geçirirken beklenen katkıyı veremedi. Danimarkalı oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon avro civarında gösterilen stoperin kontratında 25 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunduğu biliniyor.Nordsjaelland altyapısından yetişen ve Kopenhag forması giydikten sonra 2021-2022 sezonu başında 7 milyon avro bonservisle Galatasaray’a transfer olan Nelsson için sarı‑kırmızılı yönetimin, teklifin şartlarına göre satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kulislerde, İtalyan kulüplerinin ilk adımda kiralama + satın alma opsiyonu formülüyle masaya gelebileceği de dillendiriliyor.Süreç, Galatasaray’ın savunma hattındaki yaz planlamasını da belirleyecek. Resmi görüşmelerin netleşmesiyle birlikte transfer dosyasında kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fenerbahce-ve-besiktasin-avrupa-maclarini-yonetecek-hakemler-belli-oldu-1098202363.html
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victor nelsson, okan buruk, galatasaray, cagliari, bologna, kopenhag
victor nelsson, okan buruk, galatasaray, cagliari, bologna, kopenhag
Okan Buruk açıklamıştı: İki talibi var
Kulis iddialarına göre Galatasaray’da Okan Buruk’un “ayrılacak” sözleriyle gündeme gelen Victor Nelsson’a Serie A’dan Bologna ve Cagliari talip oldu. İtalyan ekiplerinin kısa süre içinde sarı‑kırmızılılarla temasa geçmesi bekleniyor.
Kulis iddialarına göre Galatasaray’da savunma oyuncusu Victor Nelsson için İtalya’dan iki kulüp devreye giriyor. Takvim’in haberinde, kadro planlamasında yer almadığı belirtilen 26 yaşındaki Danimarkalı stopere Bologna ile Cagliari’nin ilgi gösterdiği öne sürülüyor. Her iki kulübün de önümüzdeki günlerde Galatasaray’la resmi temaslara başlaması bekleniyor.
Teknik direktör Okan Buruk, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında Nelsson’un geleceğine ilişkin “Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından transfer kulisleri hızlanırken, İtalyan ekiplerinin koşulları öğrenmek üzere nabız yokladığı konuşuluyor.
Nelsson, geride kalan sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık olarak geçirirken beklenen katkıyı veremedi. Danimarkalı oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Piyasa değeri 10 milyon avro civarında gösterilen stoperin kontratında 25 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunduğu biliniyor.
Nordsjaelland altyapısından yetişen ve Kopenhag forması giydikten sonra 2021-2022 sezonu başında 7 milyon avro bonservisle Galatasaray’a transfer olan Nelsson için sarı‑kırmızılı yönetimin, teklifin şartlarına göre satışa sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kulislerde, İtalyan kulüplerinin ilk adımda kiralama + satın alma opsiyonu formülüyle masaya gelebileceği de dillendiriliyor.
Süreç, Galatasaray’ın savunma hattındaki yaz planlamasını da belirleyecek. Resmi görüşmelerin netleşmesiyle birlikte transfer dosyasında kısa süre içinde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.