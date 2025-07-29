Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Batı Rusya'ya karşı çifte standart uyguluyor

Rusya'yı eleştirmek... ama aynı zamanda Gazze konusunda sessiz kalmak, bu, geri kalan dünyaya, bizim aslında uluslararası hukuku mutlak kurallar olarak değil, daha çok kendi argümanlarımızı seçebileceğimiz bir menü olarak gördüğümüzü gösteriyor.

Dışarıdan bakıldığında Batılı ülkelerin uluslararası hukuka yaklaşımlarında seçici oldukları düşünülebilir. Batı, uluslararası hukuku çeşitli uluslararası çatışmalara ‘tutarlı’ bir şekilde uygulamak yerine, kendisi için en avantajlı olanı seçiyor.