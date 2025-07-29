https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/norvec-disisleri-bakani-eide-bati-rusyaya-karsi-cifte-standart-uyguluyor-1098229760.html
Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Batı Rusya'ya karşı çifte standart uyguluyor
Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Batı Rusya'ya karşı çifte standart uyguluyor
Sputnik Türkiye
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Rusya'yı eleştiren ancak İsrail'in Gazze'deki eylemleri konusunda sessiz kalan Batı'nın çifte standart uyguladığını... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T20:04+0300
2025-07-29T20:04+0300
2025-07-29T20:02+0300
dünya
norveç
espen barth eide
batı
rusya
gazze
financial times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086650486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07c38940ce16b6f45b7cec4b9e3fb334.jpg
Financial Times gazetesine konuşan Eide, bunun Batı ülkeleri için mutlak kuralların olmadığını, sadece kendileri için daha avantajlı olanları ‘menüden seçer gibi’ seçtiklerini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.Bu şekilde hareket ederek Batı ülkelerinin diğer ülkelerin güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Eide, İsrail'i eleştirme çağrısı yaptı.Meslektaşlarına dünya nüfusunun sekiz milyarının sadece bir milyarının Batı'da yaşadığını sürekli hatırlattığını belirten Norveçli Bakan, “Avrupa'daki pek çok kişi, Rusya-Ukrayna çatışmasından ve İsrail'in Hamas'a karşı savaştaki eylemlerinden dünyanın diğer bölgelerinde çıkarılan sonuçları hafife aldı” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/rusya-dis-istihbarat-servisi-ukrayna-yetkilileri-zelenskiynin-yerine-kimin-iktidara-gecebilecegini-1098223901.html
norveç
batı
rusya
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086650486_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_a79a64ebb1f6219da77e501e522f11b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
norveç, espen barth eide, batı, rusya, gazze, financial times
norveç, espen barth eide, batı, rusya, gazze, financial times
Norveç Dışişleri Bakanı Eide: Batı Rusya'ya karşı çifte standart uyguluyor
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Rusya'yı eleştiren ancak İsrail'in Gazze'deki eylemleri konusunda sessiz kalan Batı'nın çifte standart uyguladığını belirtti.
Financial Times gazetesine konuşan Eide, bunun Batı ülkeleri için mutlak kuralların olmadığını, sadece kendileri için daha avantajlı olanları ‘menüden seçer gibi’ seçtiklerini tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.
Rusya'yı eleştirmek... ama aynı zamanda Gazze konusunda sessiz kalmak, bu, geri kalan dünyaya, bizim aslında uluslararası hukuku mutlak kurallar olarak değil, daha çok kendi argümanlarımızı seçebileceğimiz bir menü olarak gördüğümüzü gösteriyor.
Dışarıdan bakıldığında Batılı ülkelerin uluslararası hukuka yaklaşımlarında seçici oldukları düşünülebilir. Batı, uluslararası hukuku çeşitli uluslararası çatışmalara ‘tutarlı’ bir şekilde uygulamak yerine, kendisi için en avantajlı olanı seçiyor.
Bu şekilde hareket ederek Batı ülkelerinin diğer ülkelerin güvenini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Eide, İsrail'i eleştirme çağrısı yaptı.
Meslektaşlarına dünya nüfusunun sekiz milyarının sadece bir milyarının Batı'da yaşadığını sürekli hatırlattığını belirten Norveçli Bakan, “Avrupa'daki pek çok kişi, Rusya-Ukrayna çatışmasından ve İsrail'in Hamas'a karşı savaştaki eylemlerinden dünyanın diğer bölgelerinde çıkarılan sonuçları hafife aldı” ifadelerini kullandı.