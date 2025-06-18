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Sağlık raporunda yeni dönemin ayrıntıları ortaya çıktı: İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?
Sağlık raporunda yeni dönemin ayrıntıları ortaya çıktı: İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte her basamakta ücretli olan 'Özel Amaçlı Sağlık Raporları'nın, aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T17:27+0300
2025-06-18T17:27+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
aile sağlığı merkezleri
sağlık raporu
rapor
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Aile Hekimliği Kanunu'ndaki yeni düzenleme kapsamında her basamakta ücretli olan "Özel Amaçlı Sağlık Raporları", Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) daha az ücret ödenerek alınabilecek. Ödemeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi EFT/havale yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek. Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecekİsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle "işlem kodu" almaları gerektiği belirtildi.İşlem kodu, çevrim içi, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntemle alınabilecek.Açıklamaya göre aşamalar şu şekilde sıralandı:İşlem kodu sayesinde kişilerin muayene öncesinde veya sonrasında "https://sbos.saglik.gov.tr" adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabileceği bildirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının banka hesap kanalları üzerinden de havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebileceği aktarıldı.Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecekKişiler, muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/saglik-raporu-ucretli-mi-oldu-ne-kadar--1097063697.html
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sağlık raporu nasıl alınır, sağlık raporu almak için ne yapılmalı, sağlık raporu ücretli mi, sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, sağlık raporu sağlık bakanlığı
sağlık raporu nasıl alınır, sağlık raporu almak için ne yapılmalı, sağlık raporu ücretli mi, sağlık raporu ücreti nasıl ödenir, sağlık raporu sağlık bakanlığı

Sağlık raporunda yeni dönemin ayrıntıları ortaya çıktı: İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?

17:27 18.06.2025
© AADoktor
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
© AA
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Aile Hekimliği Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte her basamakta ücretli olan 'Özel Amaçlı Sağlık Raporları'nın, aile sağlığı merkezlerinden daha az ücret ödenerek alınabilmesinin yolu açıldı.
Aile Hekimliği Kanunu'ndaki yeni düzenleme kapsamında her basamakta ücretli olan "Özel Amaçlı Sağlık Raporları", Aile Sağlığı Merkezleri'nden (ASM) daha az ücret ödenerek alınabilecek. Ödemeler ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen resmi internet sitesi üzerinden yapılabileceği gibi EFT/havale yöntemiyle de gerçekleştirilebilecek. Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek

İsteğe bağlı özel amaçlı sağlık raporu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kişilerin aile hekimliği birimlerinden özel amaçlı sağlık raporu talebinde bulunabilmesi için öncelikle "işlem kodu" almaları gerektiği belirtildi.
İşlem kodu, çevrim içi, kısa mesaj (SMS) ve fiziki başvuru olarak üç farklı yöntemle alınabilecek.
Açıklamaya göre aşamalar şu şekilde sıralandı:
"Çevrim içi işlem kodu başvurusu, 'https://sbos.saglik.gov.tr' internet adresi üzerinden e-devlet bilgileri ile sisteme giriş yapılarak oluşturulabilecek. SMS ile işlem kodu, mobil cihazlar üzerinden T.C. kimlik numarası ve alınmak istenen rapor türünün kısa adı 2023'e kısa mesaj gönderilerek alınabilecek. (Örneğin: 1234******0 sürücü) Fiziki işlem kodu ise aile hekimlerine bizzat müracaat edilerek alınabilecek. Muayene sonrası aile hekimlerince e-Rapor oluşturularak işlem kodu üretilebilecek."
İşlem kodu sayesinde kişilerin muayene öncesinde veya sonrasında "https://sbos.saglik.gov.tr" adresi üzerinden kredi kartı ile online ödeme yapabileceği bildirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığının banka hesap kanalları üzerinden de havale/EFT yöntemleriyle ödeme gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Raporlar e-Nabız ve e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek

Kişiler, muayene işlemi sonrasında oluşturulan özel amaçlı raporları, ödeme süreci tamamlandıktan sonra e-Nabız ve e-Devlet uygulamaları üzerinden görüntüleyebilecek ve ilgili kurumlarla paylaşabilecek.
Özel amaçlı sağlık raporu almak isteyen kişilerin, aile hekimi tarafından bir üst basamak sağlık hizmet sunucusuna sevk edilmesi veya işlem kodu alınıp ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde rapor oluşturulamaması durumlarında, ücret iade işlemi sistem üzerinden otomatik gerçekleştirilecek.
Aile hekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
EKONOMİ
Sağlık raporu ücretli mi oldu, ne kadar?
16 Haziran , 15:54
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