https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/mevduat-faizleri-geriliyor-banka-parasi-olanlar-dikkat-1-agustos-karari-bekleniyor-1098210391.html
Mevduat faizleri geriliyor, bankada parası olanlar dikkat: 1 Ağustos kararı bekleniyor
Mevduat faizleri geriliyor, bankada parası olanlar dikkat: 1 Ağustos kararı bekleniyor
Sputnik Türkiye
Mevduat faizleri düşerken, stopaj oranlarındaki artış yatırımcıyı endişelendiriyor. Son kararla birlikte kısa vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 17.5’e... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T10:01+0300
2025-07-29T10:01+0300
2025-07-29T10:01+0300
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mevduat
mevduat faizi
stopaj
stopaj oranı
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Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeye göre, kısa vadeli TL mevduatlar ve yatırım fonlarındaki stopaj oranları artırıldı. Artışla birlikte 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.Yatırımcı mevduattan uzaklaşıyorBu gelişmeyle birlikte, mevduat faizleri de gerileme gösterdi. Yıllık bazda yüzde 43 seviyelerinde oluşan faiz oranı, bileşik olarak hesaplandığında yaklaşık yüzde 53’e ulaşıyor. Ancak, stopaj oranlarındaki artış bu getirinin reel olarak düşmesine neden oluyor. Bu durum, mevduata olan talebin azalmasına yol açıyor.Yatırım fonlarında da stopaj artışı varSadece mevduat hesapları değil, yatırım fonları da yeni düzenlemeden etkilendi. 9 Temmuz 2025 tarihli kararla, bu tarihten sonra edinilen yatırım fonu katılma belgeleri üzerinden alınan stopaj kesintisi de yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseldi.Son gün 31 Temmuz: Gözler 1 Ağustos’taMevcut düzenleme, 1 Mayıs 2025 tarihli karar doğrultusunda geçici bir uygulama olarak yürürlüğe girmişti. 31 Temmuz 2025 itibarıyla süresi dolacak olan bu karar, 1 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanacak yeni karar ile güncellenebilir.
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mevduat faizleri, stopaj oranı artışı, yatırım fonları stopaj, kısa vadeli mevduat stopajı, 1 ağustos resmi gazete kararı, mevduata talep düşüşü
mevduat faizleri, stopaj oranı artışı, yatırım fonları stopaj, kısa vadeli mevduat stopajı, 1 ağustos resmi gazete kararı, mevduata talep düşüşü
Mevduat faizleri geriliyor, bankada parası olanlar dikkat: 1 Ağustos kararı bekleniyor
Mevduat faizleri düşerken, stopaj oranlarındaki artış yatırımcıyı endişelendiriyor. Son kararla birlikte kısa vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 17.5’e yükseldi. Faiz getirisi düşen mevduata talep azalırken, gözler 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de açıklanacak yeni stopaj kararına çevrildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan son düzenlemeye göre, kısa vadeli TL mevduatlar ve yatırım fonlarındaki stopaj oranları artırıldı. Artışla birlikte 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.
Yatırımcı mevduattan uzaklaşıyor
Bu gelişmeyle birlikte, mevduat faizleri de gerileme gösterdi. Yıllık bazda yüzde 43 seviyelerinde oluşan faiz oranı, bileşik olarak hesaplandığında yaklaşık yüzde 53’e ulaşıyor. Ancak, stopaj oranlarındaki artış bu getirinin reel olarak düşmesine neden oluyor. Bu durum, mevduata olan talebin azalmasına yol açıyor.
Yatırım fonlarında da stopaj artışı var
Sadece mevduat hesapları değil, yatırım fonları da yeni düzenlemeden etkilendi. 9 Temmuz 2025 tarihli kararla, bu tarihten sonra edinilen yatırım fonu katılma belgeleri üzerinden alınan stopaj kesintisi de yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseldi.
Son gün 31 Temmuz: Gözler 1 Ağustos’ta
Mevcut düzenleme, 1 Mayıs 2025 tarihli karar doğrultusunda geçici bir uygulama olarak yürürlüğe girmişti. 31 Temmuz 2025 itibarıyla süresi dolacak olan bu karar, 1 Ağustos 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanacak yeni karar ile güncellenebilir.