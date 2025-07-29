https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/gayrimenkul-sertifikasinda-marj-dustu-yuzde-5e-indirildi-1098210192.html

Gayrimenkul sertifikasında marj düştü: Yüzde 5'e indirildi

Gayrimenkul sertifikasında marj düştü: Yüzde 5'e indirildi

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul, yatırımcıları doğrudan ilgilendiren bir kararla gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjını yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürdü. Yeni düzenleme... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T09:48+0300

2025-07-29T09:48+0300

2025-07-29T09:48+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

gayrimenkul

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Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikaları için uygulanan fiyat marjında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, daha önce yüzde 10 olan fiyat marjı, artık yüzde 5 olarak uygulanacak.Söz konusu karar, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun imzasıyla yayımlanan resmi bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, “Pay piyasasında işlem görebilecek gayrimenkul sertifikalarında fiyat marjı yüzde 5 olarak uygulanacaktır” ifadeleri yer aldı.Marj neyi ifade ediyor?Borsa İstanbul'da hisse senetlerinde fiyat marjı artı eksi yüzde 10 olarak uygulanıyor. Başka bir deyişle bir hisse gün içinde en fazla yüzde 10 yükselirken en fazla da yüzde 10 düşebiliyor.

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