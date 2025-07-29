Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?
06:52 29.07.2025 (güncellendi: 06:53 29.07.2025)
© AAİstanbul sıcak hava
© AA
Abone ol
Meteoroloji 29 Temmuz Salı günü hava tahminlerine Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Malatya 42°C, Konya ve Denizli 41°C ile en sıcak iller arasında yer alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar 40°C'yi aşıyor. Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Konya ve Denizli 41°C ile dikkat çekerken uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.
MARMARA
Balıkesir - 40°C - Az bulutlu ve açık
Edirne - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Edirne - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Afyonkarahisar - 38°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana - 36°C - Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Az bulutlu
Isparta - 36°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Az bulutlu
Isparta - 36°C - Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara - 40°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 41°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 38°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Eskişehir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 41°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 38°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu - 35°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 36°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 35°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 30°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 36°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 35°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 30°C - Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya - 44°C - Az bulutlu ve açık
Artvin - 38°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 32°C - Az bulutlu ve açık
Trabzon - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
Artvin - 38°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 32°C - Az bulutlu ve açık
Trabzon - 31°C - Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 32°C - Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır - 45°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 42°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 43°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 42°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 43°C - Az bulutlu ve açık