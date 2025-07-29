https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/meteoroloji-tarih-verdi-bolge-bolge-bugun-hava-nasil-olacak-1098205320.html

Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?

Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 45 dereceye kadar yükseliyor. 29 Temmuz hava durumu raporuna göre Diyarbakır, Amasya, Malatya ve Konya kavurucu sıcaklıklarla öne çıkıyor. Detaylar ve illere göre sıcaklıklar burada.

2025-07-29T06:52+0300

2025-07-29T06:52+0300

2025-07-29T06:53+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar 40°C'yi aşıyor. Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Konya ve Denizli 41°C ile dikkat çekerken uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.MARMARABalıkesir - 40°C - Az bulutlu ve açıkEdirne - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar - 38°C - Az bulutlu ve açıkDenizli - 41°C - Az bulutlu ve açıkİzmir - 38°C - Az bulutlu ve açıkMuğla - 36°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana - 36°C - Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya - 32°C - Az bulutlu ve açıkHatay - 33°C - Az bulutluIsparta - 36°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara - 40°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir - 38°C - Az bulutlu ve açıkKonya - 41°C - Az bulutlu ve açıkNevşehir - 38°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu - 35°C - Az bulutlu ve açıkDüzce - 36°C - Az bulutlu ve açıkSinop - 35°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak - 30°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 44°C - Az bulutlu ve açıkArtvin - 38°C - Parçalı ve az bulutluSamsun - 32°C - Az bulutlu ve açıkTrabzon - 31°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum - 33°C - Parçalı ve az bulutluKars - 33°C - Parçalı ve az bulutluMalatya - 42°C - Parçalı ve az bulutluVan - 32°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 45°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep - 40°C - Az bulutlu ve açıkMardin - 42°C - Az bulutlu ve açıkSiirt - 43°C - Az bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/havalar-neden-asiri-sicak-tropikal-gece-sayisi-artti-vucutlarda-isi-stresi-goruluyor-1098168737.html

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