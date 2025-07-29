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Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?
Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 45 dereceye kadar yükseliyor. 29 Temmuz hava durumu raporuna göre Diyarbakır, Amasya, Malatya ve Konya kavurucu sıcaklıklarla öne çıkıyor. Detaylar ve illere göre sıcaklıklar burada.
2025-07-29T06:52+0300
2025-07-29T06:53+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar 40°C'yi aşıyor. Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Konya ve Denizli 41°C ile dikkat çekerken uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.MARMARABalıkesir - 40°C - Az bulutlu ve açıkEdirne - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açıkKırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluEGEAfyonkarahisar - 38°C - Az bulutlu ve açıkDenizli - 41°C - Az bulutlu ve açıkİzmir - 38°C - Az bulutlu ve açıkMuğla - 36°C - Az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana - 36°C - Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya - 32°C - Az bulutlu ve açıkHatay - 33°C - Az bulutluIsparta - 36°C - Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara - 40°C - Az bulutlu ve açıkEskişehir - 38°C - Az bulutlu ve açıkKonya - 41°C - Az bulutlu ve açıkNevşehir - 38°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBATI KARADENİZBolu - 35°C - Az bulutlu ve açıkDüzce - 36°C - Az bulutlu ve açıkSinop - 35°C - Az bulutlu ve açıkZonguldak - 30°C - Az bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya - 44°C - Az bulutlu ve açıkArtvin - 38°C - Parçalı ve az bulutluSamsun - 32°C - Az bulutlu ve açıkTrabzon - 31°C - Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum - 33°C - Parçalı ve az bulutluKars - 33°C - Parçalı ve az bulutluMalatya - 42°C - Parçalı ve az bulutluVan - 32°C - Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır - 45°C - Az bulutlu ve açıkGaziantep - 40°C - Az bulutlu ve açıkMardin - 42°C - Az bulutlu ve açıkSiirt - 43°C - Az bulutlu ve açık
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29 temmuz hava durumu, türkiye hava durumu 2025, il il sıcaklıklar, diyarbakır 45 derece, amasya sıcaklık, bugün hava nasıl, kavurucu sıcaklar, meteoroloji son dakika, sıcak hava uyarısı, bölge bölge hava tahmini
29 temmuz hava durumu, türkiye hava durumu 2025, il il sıcaklıklar, diyarbakır 45 derece, amasya sıcaklık, bugün hava nasıl, kavurucu sıcaklar, meteoroloji son dakika, sıcak hava uyarısı, bölge bölge hava tahmini

Termometreler gölgede 45 dereceyi gösterecek: Bölge bölge bugün hava nasıl olacak?

06:52 29.07.2025 (güncellendi: 06:53 29.07.2025)
© AAİstanbul sıcak hava
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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Meteoroloji 29 Temmuz Salı günü hava tahminlerine Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Malatya 42°C, Konya ve Denizli 41°C ile en sıcak iller arasında yer alacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Temmuz hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sıcaklıklar 40°C'yi aşıyor. Diyarbakır 45°C, Amasya 44°C, Konya ve Denizli 41°C ile dikkat çekerken uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.

MARMARA

Balıkesir - 40°C - Az bulutlu ve açık
Edirne - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul - 33°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 37°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Afyonkarahisar - 38°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 41°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana - 36°C - Az bulutlu, kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 32°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Az bulutlu
Isparta - 36°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara - 40°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 38°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 41°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 38°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu - 35°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 36°C - Az bulutlu ve açık
Sinop - 35°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 30°C - Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya - 44°C - Az bulutlu ve açık
Artvin - 38°C - Parçalı ve az bulutlu
Samsun - 32°C - Az bulutlu ve açık
Trabzon - 31°C - Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 33°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 42°C - Parçalı ve az bulutlu
Van - 32°C - Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır - 45°C - Az bulutlu ve açık
Gaziantep - 40°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 42°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 43°C - Az bulutlu ve açık
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