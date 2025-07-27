https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/havalar-neden-asiri-sicak-tropikal-gece-sayisi-artti-vucutlarda-isi-stresi-goruluyor-1098168737.html

Havalar neden aşırı sıcak? Tropikal gece sayısı arttı, vücutlarda ısı stresi görülüyor

Havalar neden aşırı sıcak? Tropikal gece sayısı arttı, vücutlarda ısı stresi görülüyor

Sputnik Türkiye

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'de temmuz ayının son günlerine gündüz aşırı ısı stresi, gece ise... 27.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-27T11:49+0300

2025-07-27T11:49+0300

2025-07-27T11:49+0300

yaşam

i̇zmir

türkiye

aşırı sıcaklar

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Türkiye'de son günlerde Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön" rüzgarlarının etkisiyle birçok bölgede sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.Hava durumu: Gündüz 40 gece 30 dereceÜlkeyi etkisi altına alan bunaltıcı "Afrika sıcakları" nedeniyle yurdun birçok noktasında termometreler gündüz 40, akşamları ise 30 derecenin üzerini gösteriyor.Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, dünya genelinde sıcaklıkların hızla yükseldiğini, Akdeniz Havzası'ında ise küresel ortalamanın neredeyse iki katı hızla ısındığını ifade etti.Bunun, sıcak hava dalgalarının daha yoğun ve uzun süreli yaşanmasına neden olduğunu anlatan Tağıl, son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası bir yandan yangın riskini artırırken, diğer yandan insan yaşamı ve ekosistem üzerinde su yoksunluğu gibi olumsuz etkilere neden olduğunu dile getirdi.Vücutlarda ısı stresi oluştuTağıl, sıcaklık artışının gündüzün yanı sıra gece saatlerinde etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Tropikal geceler artıyoretkisinin yaşandığını ifade eden Tağıl, sözlerini şöyle sürdürdü:Tropikal gece ne demek?Tropikal gece, gece saatlerinde sıcaklığın 20 derecenin altına düşmemesi anlamına geliyor.Isı stresi nedir?Isı stresi, vücudun fazla ısıyı dışarı atamaması sonucu ortaya çıkan bir durumdur ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri vardır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250727/turkiye-yangin-risk-haritasi-kirmizi-ve-mora-dondu-hangi-sehirler-yangin-bakimindan-daha-riskli-1098167912.html

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isı stresi nedir?, tropikal gece ne demek?, afrika sıcakları