https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/memur-sen-genel-baskan-yardimcisi-tonbul-pazarlik-masasinda-oyalama-istemiyoruz-1098228827.html

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Pazarlık masasında oyalama istemiyoruz

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Pazarlık masasında oyalama istemiyoruz

Sputnik Türkiye

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, toplu sözleşme sürecinde bürokrasi ile değil yöneticiler ile muhatap olmak istediklerini belirterek, "Masada oyalama... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T19:05+0300

2025-07-29T19:05+0300

2025-07-29T19:05+0300

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Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ağustos ayı başında başlayacak. 30 gün sürecek müzakerelerde, 11 hizmet kolunda görev yapan 3 milyon 16 bin 495 memur ile yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak maaş artışları belirlenecek.Görüşmeler, kamu adına 15 kişilik Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen başkanlığında, en fazla üyeye sahip Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri arasında yürütülecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hâlinde ise son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında memurların toplu sözleşme sürecinde bürokrasinin rolü ve siyaset kurumunun önemi, enflasyonun memurlar üzerindeki etkileri, memur emeklilerinin yaşadığı gelir kayıpları, kira yardımı ve gelir vergisi düzenlemeleri gibi kritik konuları değerlendirdi:‘Tasnif’ süreci bir oyalama taktiği’Toplantıların takvimiyle ilgili yaşanan gecikmelere ve bürokrasinin süreci uzatan yaklaşımlarına tepki gösteren Tonbul, şu değerlendirmede bulundu:‘Muhatabımız bürokrat değil, siyasetçiler olmalı’Tonbul, toplu sözleşme sürecinde asıl muhataplarının siyaset kurumu olması gerektiğini vurguladı:‘Diğer memur sendikaları ile de temas halindeyiz’Memur-Sen’in diğer konfederasyonlarla da iletişimde olduğunu vurgulayan Tonbul, birlik mesajı verdi:‘Memur enflasyona ezdiriliyor’Memurun enflasyona karşı korunmadığını ifade eden Tonbul, enflasyon farkının zam gibi sunulmasına tepki gösterdi:‘Dar boğaz’ gerekçesi hiç bitmedi’Yıllardır ekonomik gerekçelerin memurların taleplerini geri çevirmek için kullanıldığını belirten Tonbul, emeklilik sistemine de dikkat çekti:‘Enflasyon hedefi hiç tutmadı’Enflasyon hedeflerinin sürekli şaştığını söyleyen Tonbul, taleplerinin gerekçelerini şöyle sıraladı:‘Kira yardımında ısrarlıyız’Büyükşehirlerde yaşam maliyetinin altından kalkılamadığını söyleyen Tonbul, somut bir örnek verdi:‘Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli’Vergi dilimlerinin memurun eline geçen maaşı hızla düşürdüğünü belirten Tonbul, düzenleme çağrısı yaptı:

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2025

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

İsmet Özçelik https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg

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