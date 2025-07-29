https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/memur-sen-genel-baskan-yardimcisi-tonbul-pazarlik-masasinda-oyalama-istemiyoruz-1098228827.html
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Pazarlık masasında oyalama istemiyoruz
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Pazarlık masasında oyalama istemiyoruz
Sputnik Türkiye
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, toplu sözleşme sürecinde bürokrasi ile değil yöneticiler ile muhatap olmak istediklerini belirterek, "Masada oyalama... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T19:05+0300
2025-07-29T19:05+0300
2025-07-29T19:05+0300
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Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ağustos ayı başında başlayacak. 30 gün sürecek müzakerelerde, 11 hizmet kolunda görev yapan 3 milyon 16 bin 495 memur ile yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak maaş artışları belirlenecek.Görüşmeler, kamu adına 15 kişilik Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen başkanlığında, en fazla üyeye sahip Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri arasında yürütülecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hâlinde ise son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında memurların toplu sözleşme sürecinde bürokrasinin rolü ve siyaset kurumunun önemi, enflasyonun memurlar üzerindeki etkileri, memur emeklilerinin yaşadığı gelir kayıpları, kira yardımı ve gelir vergisi düzenlemeleri gibi kritik konuları değerlendirdi:‘Tasnif’ süreci bir oyalama taktiği’Toplantıların takvimiyle ilgili yaşanan gecikmelere ve bürokrasinin süreci uzatan yaklaşımlarına tepki gösteren Tonbul, şu değerlendirmede bulundu:‘Muhatabımız bürokrat değil, siyasetçiler olmalı’Tonbul, toplu sözleşme sürecinde asıl muhataplarının siyaset kurumu olması gerektiğini vurguladı:‘Diğer memur sendikaları ile de temas halindeyiz’Memur-Sen’in diğer konfederasyonlarla da iletişimde olduğunu vurgulayan Tonbul, birlik mesajı verdi:‘Memur enflasyona ezdiriliyor’Memurun enflasyona karşı korunmadığını ifade eden Tonbul, enflasyon farkının zam gibi sunulmasına tepki gösterdi:‘Dar boğaz’ gerekçesi hiç bitmedi’Yıllardır ekonomik gerekçelerin memurların taleplerini geri çevirmek için kullanıldığını belirten Tonbul, emeklilik sistemine de dikkat çekti:‘Enflasyon hedefi hiç tutmadı’Enflasyon hedeflerinin sürekli şaştığını söyleyen Tonbul, taleplerinin gerekçelerini şöyle sıraladı:‘Kira yardımında ısrarlıyız’Büyükşehirlerde yaşam maliyetinin altından kalkılamadığını söyleyen Tonbul, somut bir örnek verdi:‘Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli’Vergi dilimlerinin memurun eline geçen maaşı hızla düşürdüğünü belirten Tonbul, düzenleme çağrısı yaptı:
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İsmet Özçelik
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
İsmet Özçelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/0d/1066989326_0:0:192:192_100x100_80_0_0_ee8cef4f79fd9fdf6ceed2669b3bc23c.jpg
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memur zammı, memur maaş zammı, memur toplu sözleşme, memur temmuz zammı, memur maaşları, memur zammı son dakika, memur zammı temmuz 2025, vergi dilimleri 2025
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Pazarlık masasında oyalama istemiyoruz
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul, toplu sözleşme sürecinde bürokrasi ile değil yöneticiler ile muhatap olmak istediklerini belirterek, "Masada oyalama istemiyoruz" dedi. Enflasyon farkının zam değil telafi olduğunu vurgulayan Tonbul, refah payı, kira yardımı ve gelir vergisi düzenlemesi gibi taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi.
Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, ağustos ayı başında başlayacak. 30 gün sürecek müzakerelerde, 11 hizmet kolunda görev yapan 3 milyon 16 bin 495 memur ile yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak maaş artışları belirlenecek.
Görüşmeler, kamu adına 15 kişilik Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen başkanlığında, en fazla üyeye sahip Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri arasında yürütülecek. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması hâlinde ise son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında memurların toplu sözleşme sürecinde bürokrasinin rolü ve siyaset kurumunun önemi, enflasyonun memurlar üzerindeki etkileri, memur emeklilerinin yaşadığı gelir kayıpları, kira yardımı ve gelir vergisi düzenlemeleri gibi kritik konuları değerlendirdi:
‘Tasnif’ süreci bir oyalama taktiği’
Toplantıların takvimiyle ilgili yaşanan gecikmelere ve bürokrasinin süreci uzatan yaklaşımlarına tepki gösteren Tonbul, şu değerlendirmede bulundu:
“Resmi toplantımız yasa gereği 1 Ağustos itibariyle başlıyor. Sayın Bakan yurt dışına gideceğini ve ayın 4’ü itibariyle döneceğini söylediler. Biz de zaman kazanmak için daha öne alınması talebinde bulunduk, bunu da uygun gördüler. Biz Memur-Sen olarak taleplerimizi Sayın Bakana ilettik ve onlar da ilgili yerlere ilettiler, bakacaklar. Bizim bürokrasimiz her seferinde yeni bir şeyler çıkarıyor. Tasnif süreci diye bir süreç çıktı. Arkadaşlar kusura bakmasınlar ama ben bu tasnif sürecini bürokrasinin oyalama taktiklerinden bir tanesi olarak görüyorum. Bizim taleplerimizi alıyorlar, bu talepleri; ‘bu mali hak mıdır, sosyal hak mıdır, kapsam içinde mi, dışında mıdır?’ diyorlar ve kategorilere ayırıyorlar. Buna müzakere denmez.”
‘Muhatabımız bürokrat değil, siyasetçiler olmalı’
Tonbul, toplu sözleşme sürecinde asıl muhataplarının siyaset kurumu olması gerektiğini vurguladı:
“Ergün Atalay ‘Bu iş bürokrasi ile olmaz. Bizim Türkiye’yi yönetenlerle görüşmemiz lazım’ diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Bürokrasi ister istemez kendisine verilen talimatlar doğrultusunda hareket etmek zorunda kalıyor. Yeri geliyor bu masaların tıkanmasına sebep oluyorlar. Ama görevlerini yapıyorlar. Burada ülkeyi yöneten siyasilerin devreye girip elini taşın altına sokması lazım. Bekliyoruz.”
‘Diğer memur sendikaları ile de temas halindeyiz’
Memur-Sen’in diğer konfederasyonlarla da iletişimde olduğunu vurgulayan Tonbul, birlik mesajı verdi:
“Biz geçmişte de bunu yaptık. Genel başkanımız hem Kamu-Sen, hem de Birleşik Kamu-İş ile bir araya geldi. Memurların hakları için birlikte hareket edeceğiz. Elbette ki masanın dışında rakibiz. Herkes kendi doğrultusunda sendikal mücadelesini yapmaya devam edecekler. Ama bu 1 ay boyunca memurların hakları için yek vücut olmayı düşünüyoruz.”
‘Memur enflasyona ezdiriliyor’
Memurun enflasyona karşı korunmadığını ifade eden Tonbul, enflasyon farkının zam gibi sunulmasına tepki gösterdi:
“Enflasyon farkı bir zam değil, bir telafidir. Sıfır zam bile değil, eksi zamdır. Şimdi siz diyelim ki 2025 yılında bir işçiye 30 bin lira maaşı vardı, bunun toplu sözleşme görüşmeleri bugüne kadar bitmedi, 7 ay geçti. Şimdi bu arkadaşımız yılın başında almış olduğu 30 bin lira ile ne alıyordu, bugün ne alıyor? Bunun hesabını yapın. Bu enflasyondan kaynaklı parayı kim kullandı? Hazine. Bu bunun kârı mı, zararı mı? Siz eğer 6 ay sonra enflasyon farkını veriyorsanız, önceki ayların kayıpları nerede? Gerçek kayıplar hesaplanmıyor. Biz bunları bilgimiz noktasında hesaplıyoruz, ama ikna edemiyoruz. Enflasyona ezdirmediğinizi söylediğiniz yerde 8 bin 77 lirayı seyyanen neden verdiniz? Verilme sebebi memurların enflasyonun altında kalmasıydı."
‘Dar boğaz’ gerekçesi hiç bitmedi’
Yıllardır ekonomik gerekçelerin memurların taleplerini geri çevirmek için kullanıldığını belirten Tonbul, emeklilik sistemine de dikkat çekti:
“Biz hiç dar boğazdan geçemedik, her zaman bir dar boğazımız vardı. Süleyman Demirel de ‘Dar boğazdan geçiyoruz, inşallah iyi olacak’ diyordu. Özal da ‘Dar boğazdayız, aşacağız’ dedi. Niyeyse bizim boğaz sürekli uzuyor. Burada bizim talebimiz; refah payı verilmesi lazım ki enflasyona ezilmeyelim. İkincisi Özal ile başlayan ve bugün de hala devam eden memurların emeklisi ile ilişkisinin kopması olayı. Çünkü bazı verilen haklar, sosyal yardımlar veya hakların hiçbiri emekli esas aylığına yansımıyor. Ek gösterge ve ek göstergenin yansıtılması yansıtıldı ama ek ödemeler yansıtılmıyor. Bu açıdan memur emeklileri sıkıntıya girdi. Şu an emekli olan birinin maaşı yarıdan aza düşüyor.”
‘Enflasyon hedefi hiç tutmadı’
Enflasyon hedeflerinin sürekli şaştığını söyleyen Tonbul, taleplerinin gerekçelerini şöyle sıraladı:
“Refah payının verilmesi lazım, emekli ile bağımızın oluşturulması için taban aylığa birinci altı ay için 10 bin lira zam istiyoruz. Biz memurlar olarak şuna varız; bütün gelirlerimizden prim kesilsin ve emekli ikramiyemiz ile emekli maaşımız anlamlı bir hale gelsin. Elbette ki pazarlık yapacağız. Bunların tamamının karşılanması gibi bir beklentimiz yok. Fakat bir şeyi de duyurmak istiyoruz; refah payını neden istiyoruz? Siz hep ‘Enflasyon farkı kadar ödeme yapıyoruz, enflasyona ezdirmiyoruz’ diyorsunuz. Ezdiriyorsunuz, onun için refah payı istiyoruz. Emeklilerle olan bağımızı koparttınız, onun için taban aylığa zam istiyoruz. Yüzde 25’i neden istiyoruz? Enflasyon hedeflerinizi bugüne kadar hiç tutturamadınız. Bir standart sapma vardır; yüzde 200-300 sapmaz. Siz bir standardı yakalayamıyorsunuz. Para yönetiminin hesabını düzgün yapmadığı bir şeyi memurdan, sabit gelirlinin, emeklinin üzerinden çıkarmaya çalışıyor.”
‘Kira yardımında ısrarlıyız’
Büyükşehirlerde yaşam maliyetinin altından kalkılamadığını söyleyen Tonbul, somut bir örnek verdi:
“Büyük şehirler oturulmaz hale geldi. Ben Datça örneğini veriyorum; geçen sene Datça’ya gittik, kaymakamı ziyaret ettiğimizde ‘Ben nüfusta çalışacak personel bulamıyorum. Görevlendirmeleri imamlardan yapıyorum. Çünkü her caminin bir lojmanı var. Lojman problemini de böyle çözmüş oluyorum’ diyor. Bu bölgede yaşanabilir ev bulmak zor. Ama kaymakam beyin yöntemi de doğru değil. Nüfus işlerini yapacak memurların oralarda olması lazım. İstanbul da yaşanılmaz bir yer haline geldi.”
‘Gelir vergisi yüzde 15'te sabitlenmeli’
Vergi dilimlerinin memurun eline geçen maaşı hızla düşürdüğünü belirten Tonbul, düzenleme çağrısı yaptı:
“Matrah artışları yeniden değerlendirme oranları üzerinden artırılması gerekirken geçmişte buna uyulmamış. Son zamanlarda yeniden değerlendirme oranları üzerinden matrahlar arsa bile bunlar çok düşük. Dolayısıyla ikinci, üçüncü ayda maaşlar düşmeye başlıyor. Dolayısıyla ya matrahları günün şartlarına uygun olarak yükseltin veya bu dilimi 15’te sabit tutun. Siz kişinin cebine ortak olduğunuzda memurlar yapamıyor ama diğer arkadaşlar farklı yöntemlerle vergiyi aşıyorlar. Vergi bir vatandaşlık görevi, hepimizin vermesi lazım ama makul olanı vermemiz lazım. Biz ısrarla buna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Geçmişte bu çabalarımızın sonucunda matrah artışları olmuştu, inşallah yeniden olur.”