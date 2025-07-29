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Can alan yağışlar: Çin'de şiddetli yağmur sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti
Can alan yağışlar: Çin'de şiddetli yağmur sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Pekin’deki şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi. Çin makamları, Pekin'deki sellerle mücadele için en üst düzeyde... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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Çin devlet haber ajansı Xinhua, Pekin’deki şiddetli yağışlarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pekin’deki sellerle mücadele için Çin hükümeti en üst düzeyde acil müdahale başlattı. Yetkililer, başkentin çoğu bölgesinde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini duyurdu.Xinhua’nın daha önce verdiği bilgilere göre, 24 Temmuz’dan itibaren Çin’in kuzeyindeki Chaobai Nehri havzasında yoğun yağışlar meydana gelmiş ve bunun sonucu olarak Pekin’in kuzeydoğusunda bulunan Miyun Rezervuarı’na su akışında büyük bir artış gözlemlenmişti. Ajans, 27 Temmuz’da bu rezervuara ulaşan su seviyesinin son 60 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle Miyun bölgesinde 3 binden fazla kişi tahliye edildi.Kent yetkilileri, sosyal medya üzerinden vatandaşlara, nehir kenarındaki tehlikeli bölgelere yaklaşmamalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını çağrısında buludu.
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asya & pasifik, çin, pekin, xinhua, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış
asya & pasifik, çin, pekin, xinhua, sel, sel felaketi, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış

Can alan yağışlar: Çin'de şiddetli yağmur sebebiyle 30 kişi hayatını kaybetti

04:34 29.07.2025
© AP Photo / Mahesh Kumar A.A man walks past a landslide after heavy rain in Miyun district on the outskirts of Beijing, China, Monday, July 28, 2025.
A man walks past a landslide after heavy rain in Miyun district on the outskirts of Beijing, China, Monday, July 28, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
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Pekin’deki şiddetli yağışlar nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi. Çin makamları, Pekin'deki sellerle mücadele için en üst düzeyde acil müdahale başlattı.
Çin devlet haber ajansı Xinhua, Pekin’deki şiddetli yağışlarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Pekin’deki sellerle mücadele için Çin hükümeti en üst düzeyde acil müdahale başlattı. Yetkililer, başkentin çoğu bölgesinde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini duyurdu.
Xinhua’nın daha önce verdiği bilgilere göre, 24 Temmuz’dan itibaren Çin’in kuzeyindeki Chaobai Nehri havzasında yoğun yağışlar meydana gelmiş ve bunun sonucu olarak Pekin’in kuzeydoğusunda bulunan Miyun Rezervuarı’na su akışında büyük bir artış gözlemlenmişti.
Ajans, 27 Temmuz’da bu rezervuara ulaşan su seviyesinin son 60 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle Miyun bölgesinde 3 binden fazla kişi tahliye edildi.
Kent yetkilileri, sosyal medya üzerinden vatandaşlara, nehir kenarındaki tehlikeli bölgelere yaklaşmamalarını ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını çağrısında buludu.
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