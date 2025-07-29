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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık görevinden çekileceğini açıklamış ve gelen destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmemişti. Yapılan oylama sonucu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T17:16+0300
2025-07-29T17:16+0300
2025-07-29T17:20+0300
spor
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevini bugün bırakmasının ardından, bordo-mavililerin başkanı Doğan oy birliğiyle yeni başkan oldu. Trabzonspor'da daha önce Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini üstlenmişti.Ertuğrul Doğan kimdir?Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğdu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezun oldu. İş hayatına akaryakıt sektörüyle başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerine yöneldi. 2014’te Oltan Gıda’nın Ferrero’ya satış sürecinde rol aldı, ardından Oltan & Köleoğlu Enerji’yi kurarak Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tff-duyurdu-ali-koc-uefa-kulup-musabakalari-komitesi-uyesi-secildi-1097072566.html
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ali koç, ertuğrul doğan, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
ali koç, ertuğrul doğan, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu
17:16 29.07.2025 (güncellendi: 17:20 29.07.2025)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık görevinden çekileceğini açıklamış ve gelen destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmemişti. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevini bugün bırakmasının ardından, bordo-mavililerin başkanı Doğan oy birliğiyle yeni başkan oldu. Trabzonspor'da daha önce Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini üstlenmişti.
Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğdu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezun oldu. İş hayatına akaryakıt sektörüyle başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerine yöneldi. 2014’te Oltan Gıda’nın Ferrero’ya satış sürecinde rol aldı, ardından Oltan & Köleoğlu Enerji’yi kurarak Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı haline geldi.