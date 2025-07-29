Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kulupler-birligi-baskani-ali-koc-gorevi-birakti-yeni-baskan-belli-oldu-1098227586.html
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık görevinden çekileceğini açıklamış ve gelen destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmemişti. Yapılan oylama sonucu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T17:16+0300
2025-07-29T17:20+0300
spor
ali koç
ertuğrul doğan
türkiye
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1a/1068775640_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_31d6e537fcf73e474bb3bdb64f8ae0de.jpg
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevini bugün bırakmasının ardından, bordo-mavililerin başkanı Doğan oy birliğiyle yeni başkan oldu. Trabzonspor'da daha önce Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini üstlenmişti.Ertuğrul Doğan kimdir?Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğdu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezun oldu. İş hayatına akaryakıt sektörüyle başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerine yöneldi. 2014’te Oltan Gıda’nın Ferrero’ya satış sürecinde rol aldı, ardından Oltan &amp; Köleoğlu Enerji’yi kurarak Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tff-duyurdu-ali-koc-uefa-kulup-musabakalari-komitesi-uyesi-secildi-1097072566.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/1a/1068775640_128:0:788:495_1920x0_80_0_0_c89df633386987b7ab174c838e7e2502.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, ertuğrul doğan, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu
ali koç, ertuğrul doğan, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu

17:16 29.07.2025 (güncellendi: 17:20 29.07.2025)
© AAErtuğrul Doğan
Ertuğrul Doğan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
Abone ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık görevinden çekileceğini açıklamış ve gelen destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmemişti. Yapılan oylama sonucu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevini bugün bırakmasının ardından, bordo-mavililerin başkanı Doğan oy birliğiyle yeni başkan oldu. Trabzonspor'da daha önce Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Ertuğrul Doğan kimdir?

Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğdu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezun oldu. İş hayatına akaryakıt sektörüyle başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerine yöneldi. 2014’te Oltan Gıda’nın Ferrero’ya satış sürecinde rol aldı, ardından Oltan & Köleoğlu Enerji’yi kurarak Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı haline geldi.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2025
SPOR
TFF duyurdu: Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi seçildi
16 Haziran , 22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала