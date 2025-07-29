https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kulupler-birligi-baskani-ali-koc-gorevi-birakti-yeni-baskan-belli-oldu-1098227586.html

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç görevi bıraktı: Yeni başkan belli oldu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık görevinden çekileceğini açıklamış ve gelen destek çağrılarına rağmen kararını değiştirmemişti. Yapılan oylama sonucu... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T17:16+0300

2025-07-29T17:16+0300

2025-07-29T17:20+0300

spor

ali koç

ertuğrul doğan

türkiye

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Başkanlığına seçildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görevini bugün bırakmasının ardından, bordo-mavililerin başkanı Doğan oy birliğiyle yeni başkan oldu. Trabzonspor'da daha önce Ahmet Ağaoğlu da Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini üstlenmişti.Ertuğrul Doğan kimdir?Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğdu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezun oldu. İş hayatına akaryakıt sektörüyle başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerine yöneldi. 2014’te Oltan Gıda’nın Ferrero’ya satış sürecinde rol aldı, ardından Oltan & Köleoğlu Enerji’yi kurarak Türkiye’nin en büyük biyokütle enerji yatırımcısı haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/tff-duyurdu-ali-koc-uefa-kulup-musabakalari-komitesi-uyesi-secildi-1097072566.html

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Sputnik Türkiye

ali koç, ertuğrul doğan, türkiye, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu