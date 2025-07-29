https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/kremlin-rusya-ile-abd-arasindaki-ikili-iliskilerin-normallesme-surecinde-yavaslama-kaydediyoruz-1098219113.html

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin normalleşme sürecinde yavaşlama kaydediyoruz

Kremlin: Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin normalleşme sürecinde yavaşlama kaydediyoruz

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecinin ‘şöyle böyle’ ilerlediğini, Moskova’nın bu konuda daha fazla hareket görmek... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T12:55+0300

2025-07-29T12:55+0300

2025-07-29T13:17+0300

dünya

rusya

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın açıklamasında Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde normalleşme sürecine değindi, Moskova’nın ilişkilerin normalleştirilmesinde daha fazla hareket görmek istediğini ifade etti. Kremlin'in ABD’ Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile ilgili anlaşmasının zamanlamasıyla ilgili yaptığı açıklamayı not ettiğini dile getiren Peskov, Moskova'nın ihtilafın çözümü ve çıkarlarının güvence altına alınması için barış sürecine bağlı kalmaya devam ettiğini kaydetti.Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme ihtimaline de değinen Peskov, konunun eskisi gibi hala öncelikli gündemde olmadığını ifade etti.Peskov’un yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:- Kremlin, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin normalleşme sürecinde yavaşlama kaydediyor.- Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerde normalleşme süreci ‘şöyle böyle’ ilerliyor, Moskova bu konuda daha fazla hareket görmek ister.- Rusya ile ABD arasında Yeni START Anlaşması'nın uzatılması konusunda herhangi bir temas bulunmuyor, süreç Biden'ın başkanlığından sonra ikili ilişkilerin durumu nedeniyle sekteye uğramış durumda.- Avrupa'da Rusya'nın düşman imajına bürünmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor, Moskova bundan üzüntü duyuyor.- Almanya, Avrupa'da histerik Rusofobi'nin tırmanmasında aktif rol oynuyor ve bu konuda öncü rol oynamaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, normalleşme, moskova, kremlin, abd, donald trump, vladimir putin