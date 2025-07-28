https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/kremlin-putin-trump-gorusmesi-icin-hazirlik-calismalari-yok-1098190796.html

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmaları yok

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmaları yok

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmalarının yapılmadığı... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T13:15+0300

2025-07-28T13:15+0300

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dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

abd

donald trump

ukrayna

türkiye

recep tayyip erdoğan

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında olası bir görüşme için henüz hiçbir mutabakatın sağlanmadığını ve somut bir hazırlık çalışmalarının yapılmadığını söyledi.Peskov, “ABD Başkanı, Putin'in Çin'de olduğu bir dönemde bu ülkeyi ziyaret etmeye karar verirse görüşme ihtimali dışlanamaz” ifadesini kullandı.Peskov’un yaptığı açıklamadan diğer öne çıkanlar:

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rusya

abd

ukrayna

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, aeroflot