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Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmaları yok
Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmaları yok
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmalarının yapılmadığı... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T13:15+0300
2025-07-28T13:19+0300
dünya
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında olası bir görüşme için henüz hiçbir mutabakatın sağlanmadığını ve somut bir hazırlık çalışmalarının yapılmadığını söyledi.Peskov, “ABD Başkanı, Putin'in Çin'de olduğu bir dönemde bu ülkeyi ziyaret etmeye karar verirse görüşme ihtimali dışlanamaz” ifadesini kullandı.Peskov’un yaptığı açıklamadan diğer öne çıkanlar:
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, aeroflot
rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, türkiye, recep tayyip erdoğan, aeroflot

Kremlin: Putin-Trump görüşmesi için hazırlık çalışmaları yok

13:15 28.07.2025 (güncellendi: 13:19 28.07.2025)
© AP Photo / Pavel BednyakovKremlin Sarayı
Kremlin Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
© AP Photo / Pavel Bednyakov
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Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası bir görüşme için mutabakat sağlanmadığı için hiçbir hazırlık çalışmalarının yapılmadığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li mevkidaşı Donald Trump arasında olası bir görüşme için henüz hiçbir mutabakatın sağlanmadığını ve somut bir hazırlık çalışmalarının yapılmadığını söyledi.
Peskov, “ABD Başkanı, Putin'in Çin'de olduğu bir dönemde bu ülkeyi ziyaret etmeye karar verirse görüşme ihtimali dışlanamaz” ifadesini kullandı.
Peskov’un yaptığı açıklamadan diğer öne çıkanlar:
Rusya, İstanbul'daki son görüşmelerde dile getirilen çalışma grupları oluşturma önerisine Ukrayna'nın vereceği yanıtı bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme henüz Putin’in programında yok, ancak gerekirse bu tür temaslar üzerinde birkaç saat içinde mutabakata varılabilir.
Rusya, Ankara’ya ve Türkiye yönetimine, Ukrayna'daki durumu çözüme kavuşturmanın yollarını bulma ve müzakereler için koşullar yaratma çabalarından dolayı minnettar.
Türkiye, Ukrayna konusunda müzakereler için bir platform olarak, müzakere sürecindeki tüm taraflarca beğeniliyor.
Rus hava yolu şirketi Aeroflot'a yönelik düzenlenen hacker saldırısına ilişkin haberleri aldık, bunu endişe verici buluyoruz ve açıklık getirilmesini bekliyoruz.
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