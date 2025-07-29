İzmirliler dikkat: 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak

"29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00 ile 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisinden Konak ilçesine bağlı Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesi Çamkule ve Meriç mahalleleri etkilenecek."