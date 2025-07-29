İzmirliler dikkat: 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
02:16 29.07.2025 (güncellendi: 02:20 29.07.2025)
© AAMusluk - su kesintisi
© AA
Abone ol
İZSU, İzmir'de 21 mahallede 22 saat boyunca suların kesileceğini açıkladı. Konak ve Bornova ilçeleri mahallelerinden oluşan liste yayımlandı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00 ile 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisinden Konak ilçesine bağlı Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesi Çamkule ve Meriç mahalleleri etkilenecek."