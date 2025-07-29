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İzmirliler dikkat: 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
İzmirliler dikkat: 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak
Sputnik Türkiye
İZSU, İzmir'de 21 mahallede 22 saat boyunca suların kesileceğini açıkladı. Konak ve Bornova ilçeleri mahallelerinden oluşan liste yayımlandı. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
türkiye
i̇zmir
bornova
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
konak
su
su kesintisi
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.İZSU'dan yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/yalova-valiligi-ikinci-bir-emre-kadar-il-sinirlari-icerisinde-havai-fisek-kullanimi-yasaklanmistir-1098204107.html
türki̇ye
i̇zmir
bornova
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izmir su, izsu, izmir sular kesilecek mi, izmir su kesintisi

İzmirliler dikkat: 21 mahallede 22 saatlik su kesintisi yapılacak

02:16 29.07.2025 (güncellendi: 02:20 29.07.2025)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© AA
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İZSU, İzmir'de 21 mahallede 22 saat boyunca suların kesileceğini açıkladı. Konak ve Bornova ilçeleri mahallelerinden oluşan liste yayımlandı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 21 mahallede 22 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.
İZSU'dan yapılan açıklamada, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışmasının gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"29 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00 ile 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 08.00 arasında su kesintisi yapılacak. Zorunlu su kesintisinden Konak ilçesine bağlı Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent mahalleleri ile Bornova ilçesi Çamkule ve Meriç mahalleleri etkilenecek."

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