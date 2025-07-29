https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/izmirde-su-kesintisi-ne-zaman-bitecek-21-mahalle-etkilenecek-1098209008.html
İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek? 21 mahalle etkilenecek
İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek? 21 mahalle etkilenecek
Sputnik Türkiye
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi'nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz saat 10.00'dan... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T09:32+0300
2025-07-29T09:32+0300
2025-07-29T09:32+0300
türki̇ye
su
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
konak
bornova
su kesintisi
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde büyük bir su kesintisi olacağını duyurdu. İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı saat 10.00’dan, 30 Temmuz 2025 Çarşamba saat 08.00’e kadar su verilemeyecek.İZSU, altyapı sistemlerini güçlendirmek ve uzun vadede daha güvenli bir su temini sağlamak amacıyla planladığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Halkapınar’daki arıtma tesisine bağlanan çelik boru hatlarında yapılacak olan bağlantı çalışması, 22 saatlik su kesintisini beraberinde getirdi.Kesintiden etkilenecek mahalleler belli olduİZSU açıklamasında, çalışmadan Konak ve Bornova ilçelerindeki toplam 21 mahallenin etkileneceğini belirtti. Konak’ta şu mahalleler su kesintisi kapsamında yer alıyor: Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent. Bornova'da ise Çamkule ve Meriç mahalleleri kesintiden doğrudan etkilenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html
türki̇ye
konak
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izmir’de su kesintisi ne zaman bitecek, izmir su kesintisi hangi mahalleler, izmir’de 21 mahallede su kesintisi, izmir su kesintisi 22 saat, izmir su geleceği saat kaçta, izmir su kesintisi detayları
İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek? 21 mahalle etkilenecek
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi'nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz saat 10.00'dan 30 Temmuz saat 08.00'e kadar Konak ve Bornova'da toplam 21 mahallede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde büyük bir su kesintisi olacağını duyurdu.
İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı saat 10.00’dan, 30 Temmuz 2025 Çarşamba saat 08.00’e kadar su verilemeyecek.
İZSU, altyapı sistemlerini güçlendirmek ve uzun vadede daha güvenli bir su temini sağlamak amacıyla planladığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Halkapınar’daki arıtma tesisine bağlanan çelik boru hatlarında yapılacak olan bağlantı çalışması, 22 saatlik su kesintisini beraberinde getirdi.
Kesintiden etkilenecek mahalleler belli oldu
İZSU açıklamasında, çalışmadan Konak ve Bornova ilçelerindeki toplam 21 mahallenin etkileneceğini belirtti. Konak’ta şu mahalleler su kesintisi kapsamında yer alıyor: Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent. Bornova'da ise Çamkule ve Meriç mahalleleri kesintiden doğrudan etkilenecek.