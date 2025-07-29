https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/izmirde-su-kesintisi-ne-zaman-bitecek-21-mahalle-etkilenecek-1098209008.html

İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek? 21 mahalle etkilenecek

İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek? 21 mahalle etkilenecek

Sputnik Türkiye

İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi'nde yapılacak çelik boru bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz saat 10.00'dan... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T09:32+0300

2025-07-29T09:32+0300

2025-07-29T09:32+0300

türki̇ye

su

i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)

konak

bornova

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kent genelinde büyük bir su kesintisi olacağını duyurdu. İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle 29 Temmuz 2025 Salı saat 10.00’dan, 30 Temmuz 2025 Çarşamba saat 08.00’e kadar su verilemeyecek.İZSU, altyapı sistemlerini güçlendirmek ve uzun vadede daha güvenli bir su temini sağlamak amacıyla planladığı çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda Halkapınar’daki arıtma tesisine bağlanan çelik boru hatlarında yapılacak olan bağlantı çalışması, 22 saatlik su kesintisini beraberinde getirdi.Kesintiden etkilenecek mahalleler belli olduİZSU açıklamasında, çalışmadan Konak ve Bornova ilçelerindeki toplam 21 mahallenin etkileneceğini belirtti. Konak’ta şu mahalleler su kesintisi kapsamında yer alıyor: Millet, Mehtap, Zeybek, Ferahlı, İsmet Paşa, Saygı, Murat, Atamer, Anadolu, Boğaziçi, Huzur, Trakya, Çınartepe, Yavuz Selim, Cengiz Topel, 26 Ağustos, Ulubatlı, Mehmet Akif ve Levent. Bornova'da ise Çamkule ve Meriç mahalleleri kesintiden doğrudan etkilenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/istanbulda-orman-yangini-onlemi-havai-fisek-mesale-patlayici-ve-yanici-madde-satisi-yasaklandi-1098207949.html

türki̇ye

konak

bornova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

izmir’de su kesintisi ne zaman bitecek, izmir su kesintisi hangi mahalleler, izmir’de 21 mahallede su kesintisi, izmir su kesintisi 22 saat, izmir su geleceği saat kaçta, izmir su kesintisi detayları