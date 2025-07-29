https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/isten-ayrilsa-da-sorumluluk-devam-eder-odenmemis-sgk-prim-borcundan-kimler-sorumlu--1098207482.html

İşten ayrılsa da sorumluluk devam eder: Ödenmemiş SGK prim borcundan kimler sorumlu?

İşten ayrılsa da sorumluluk devam eder: Ödenmemiş SGK prim borcundan kimler sorumlu?

Sputnik Türkiye

SGK prim borçlarında kimlerin sorumlu olduğu netleşti. Limited şirket ortakları, anonim şirket yöneticileri ve üst düzey yetkililer, belirli şartlarda... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T07:57+0300

2025-07-29T07:57+0300

2025-07-29T07:57+0300

türki̇ye

sgk

prim borcu

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçları konusunda kimlerin sorumlu olacağı mevzuatla belirlenmiş durumda.Limited şirketlerde, ortaklar şirketteki hisseleri oranında SGK borçlarından sorumlu tutulabiliyor. Bu sorumluluk, borcun şirketten tahsil edilememesi halinde devreye giriyor. Ortaklık devrinde ise hem devreden hem devralan kişi, geçmişe dönük borçlardan müteselsilen sorumlu oluyor.Habertürk'ün haberine göre ortaklardan biri şirket müdürü sıfatıyla görev yapıyorsa, bu kişi hisseden bağımsız olarak doğrudan sorumlu sayılıyor.Anonim şirketlerde ise genel olarak ortaklar prim borçlarından sorumlu değil. Ancak, taahhüt edilen sermaye tam olarak ödenmediyse, ödenmeyen kısım kadar sorumluluk doğuyor.Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler, şirketin SGK primlerini süresinde ödemezse, şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutuluyor. Bu sorumluluk, görevde oldukları dönemde tahakkuk eden borçlar için geçerli. Görevden ayrılmış olsalar bile, geçmiş döneme ait borçlardan dolayı sorumlulukları devam ediyor.Yönetici değişikliklerinin resmiyet kazanması için Ticaret Sicili Gazetesi’ne tescil veya noter bildirimi gerekiyor. Özellikle istifa eden yöneticilerin, ileride sorumlulukla karşılaşmamak için noter yoluyla yazılı bildirimde bulunmaları önem taşıyor.

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sgk, prim borcu, sosyal güvenlik kurumu (sgk)