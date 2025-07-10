https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/25-farkli-kanser-tedavisinde-kullanilan-5-ilac-sgk-geri-odeme-listesine-eklendi-1097760568.html
25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 25 farklı kanser... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T06:54+0300
2025-07-10T06:54+0300
2025-07-10T06:54+0300
yaşam
sgk
kanser ilacı
kemoterapi
kemoterapi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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sgk, kanser ilacı, kemoterapi, kemoterapi
sgk, kanser ilacı, kemoterapi, kemoterapi
25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil ettiklerini bildirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"SUT ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik. Ayrıca, 2 yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik."