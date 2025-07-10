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25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 25 farklı kanser... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T06:54+0300
2025-07-10T06:54+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
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sgk, kanser ilacı, kemoterapi, kemoterapi
sgk, kanser ilacı, kemoterapi, kemoterapi

25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 ilaç SGK geri ödeme listesine eklendi

06:54 10.07.2025
© AAilaç, hap
ilaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil ettiklerini bildirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"SUT ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik. Ayrıca, 2 yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik."
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