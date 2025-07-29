https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/deva-partisi-lideri-ali-babacanin-ucagina-merdiven-carpti-ucak-seferi-iptal-edildi-1098229984.html
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uçağına merdiven çarptı: Uçak seferi iptal edildi
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uçağına merdiven çarptı: Uçak seferi iptal edildi
Sputnik Türkiye
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da yolcu olarak bulunduğu Türk Hava Yolları’na (THY) ait Muş-Ankara seferini yapacak uçakta kalkış öncesi kaza... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T20:20+0300
2025-07-29T20:20+0300
2025-07-29T20:20+0300
türki̇ye
ali babacan
türkiye
muş
demokrasi ve atılım partisi (deva)
türk hava yolları (thy)
thy
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı THY uçağına merdiven aracı çarptı.16.50'de Muş-Ankara seferini yapacak uçakta yaşanan kaza sonrası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Çarpma sonucu uçağın kanadında hasar oluşurken Babacan'ın İstanbul aktarmalı bir uçuşla Ankara’ya döneceği bildirildi.Olayla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Genel Sekreteri İdris Şahin, sosyal medya hesabından, “Uçağa merdiven çarpmış. Sayın Babacan'ın da içinde bulunduğu Muş-Ankara seferi iptal edildi. Genel Başkanımıza ve tüm yolculara geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fasta-askeri-ucak-dustu-2-olu-1098199404.html
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ali babacan, türkiye, muş, demokrasi ve atılım partisi (deva), türk hava yolları (thy), thy, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
ali babacan, türkiye, muş, demokrasi ve atılım partisi (deva), türk hava yolları (thy), thy, kaza, kaza sebebi, trafik kazası
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uçağına merdiven çarptı: Uçak seferi iptal edildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da yolcu olarak bulunduğu Türk Hava Yolları’na (THY) ait Muş-Ankara seferini yapacak uçakta kalkış öncesi kaza meydana geldi. 16.50'de havalanması planlanan uçağa, kalkış hazırlıkları sırasında merdiven aracı çarptı. Çarpma sonucu uçağın kanadında hasar oluşunca sefer iptal edildi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı THY uçağına merdiven aracı çarptı.
16.50'de Muş-Ankara seferini yapacak uçakta yaşanan kaza sonrası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Çarpma sonucu uçağın kanadında hasar oluşurken Babacan'ın İstanbul aktarmalı bir uçuşla Ankara’ya döneceği bildirildi.
Olayla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Genel Sekreteri İdris Şahin, sosyal medya hesabından, “Uçağa merdiven çarpmış. Sayın Babacan'ın da içinde bulunduğu Muş-Ankara seferi iptal edildi. Genel Başkanımıza ve tüm yolculara geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.