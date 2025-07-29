https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/deva-partisi-lideri-ali-babacanin-ucagina-merdiven-carpti-ucak-seferi-iptal-edildi-1098229984.html

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uçağına merdiven çarptı: Uçak seferi iptal edildi

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın uçağına merdiven çarptı: Uçak seferi iptal edildi

Sputnik Türkiye

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da yolcu olarak bulunduğu Türk Hava Yolları’na (THY) ait Muş-Ankara seferini yapacak uçakta kalkış öncesi kaza... 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T20:20+0300

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türki̇ye

ali babacan

türkiye

muş

demokrasi ve atılım partisi (deva)

türk hava yolları (thy)

thy

kaza

kaza sebebi

trafik kazası

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı THY uçağına merdiven aracı çarptı.16.50'de Muş-Ankara seferini yapacak uçakta yaşanan kaza sonrası uçuşun iptal edildiği açıklandı. Çarpma sonucu uçağın kanadında hasar oluşurken Babacan'ın İstanbul aktarmalı bir uçuşla Ankara’ya döneceği bildirildi.Olayla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Genel Sekreteri İdris Şahin, sosyal medya hesabından, “Uçağa merdiven çarpmış. Sayın Babacan'ın da içinde bulunduğu Muş-Ankara seferi iptal edildi. Genel Başkanımıza ve tüm yolculara geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/fasta-askeri-ucak-dustu-2-olu-1098199404.html

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ali babacan, türkiye, muş, demokrasi ve atılım partisi (deva), türk hava yolları (thy), thy, kaza, kaza sebebi, trafik kazası