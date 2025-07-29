https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-zengezur-koridoru-mesaji-endiselenmemize-gerek-yok-1098203990.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Zengezur Koridoru mesajı: 'Endişelenmemize gerek yok'
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Zengezur Koridoru mesajı: 'Endişelenmemize gerek yok'
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru’na ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda endişe duyulmasına gerek olmadığını belirterek İran’daki... 29.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-29T00:46+0300
2025-07-29T00:46+0300
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İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru hakkında konuştu.Zengezur Koridoru’na dolaylı olarak değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde, ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok” ifadelerini kullandı.İran lideri Pezeşkiyan, sınır geçişlerinin engel değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz” dedi.
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i̇ran, türkiye, haberler, azerbaycan, zengezur koridoru, mesud pezeşkiyan
i̇ran, türkiye, haberler, azerbaycan, zengezur koridoru, mesud pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Zengezur Koridoru mesajı: 'Endişelenmemize gerek yok'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru’na ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda endişe duyulmasına gerek olmadığını belirterek İran’daki hassasiyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru hakkında konuştu.
Zengezur Koridoru’na dolaylı olarak değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde, ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok” ifadelerini kullandı.
İran lideri Pezeşkiyan, sınır geçişlerinin engel değil fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz” dedi.