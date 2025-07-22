https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/arakci-uranyum-zenginlestirme-programi-simdilik-durduruldu-ancak-calismalarimizdan-vazgecemeyiz-1098047668.html

Arakçi: Uranyum zenginleştirme programı şimdilik durduruldu, ancak çalışmalarımızdan vazgeçemeyiz

Arakçi: Uranyum zenginleştirme programı şimdilik durduruldu, ancak çalışmalarımızdan vazgeçemeyiz

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, uranyum zenginleştirme çalışmalarının durdurulduğunu, ancak ülkenin nükleer programından vazgeçmeyeceğini, ayrıca şimdilik... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T03:26+0300

2025-07-22T03:26+0300

2025-07-22T03:26+0300

dünya

abbas arakçi

mesud pezeşkiyan

rafael grossi

i̇ran

i̇srail

tahran

nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

abd

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların yol açtığı hasar nedeniyle ülkedeki uranyum zenginleştirme çalışmalarının durdurulduğunu, ancak ülkenin nükleer programından vazgeçmeyeceğini söyledi.Fox News'e konuşan Arakçi, "Şimdilik durduruldu çünkü hasarlar ciddi ve ağır, ancak zenginleştirme çalışmalarımızdan vazgeçemeyiz çünkü bu kendi bilim adamlarımızın bir başarısı ve artık bundan da öte, bu ulusal gurur meselesi haline geldi" dedi.'Dolaylı görüşmelere hazırız'Ayrıca Arakçi, "Konuşmaya açığız. Şimdilik doğrudan görüşmeler değil. Eğer kazan-kazan çözümü için geliyorlarsa, onlarla görüşmeye hazırım" ifadelerini kullandı.'Her şey ABD'nin tavrına bağlı'Tahran'ın gelecekte Washington ile doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Arakçi, "Şimdilik değil, ama belki gelecekte. Her şey ABD'nin İran'la eşit şartlarda, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar temelinde olmaya hazır olup olmadığına bağlı" şeklinde konuştu.'Baskı devam ederse anlaşmadan ayrılırız'İran Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran'a yönelik yaptırım baskısının devam etmesi halinde İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilebileceğini ve yüzde 60'ın üzerinde uranyum zenginleştirmeye başlayabileceğini söyledi.Neler olmuştu?13 Haziran gecesi İsrail, İran'ı gizli bir askeri nükleer program uygulamakla suçlayarak bir operasyon başlattı. İran suçlamaları reddederek kendi saldırılarıyla karşılık vermişti. Taraflar 12 gün boyunca karşılıklı saldırılar düzenledi ve bunlara 22 Haziran gecesi İran'ın nükleer tesislerine tek seferlik bir saldırı düzenleyen ABD de katılmıştı. Ertesi akşam Tahran, Katar'daki ABD üssü El Udeyd'e füze saldırıları düzenlemişti. Trump, 23 Haziran'da İsrail ve İran'ın '12 günlük savaşı' sona erdirmek için ateşkes konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile nükleer görüşmelere yeniden başlamasında bir sakınca görmediğini belirterek, İran'ın saldırgan bir ülke olduğu imajının İsrail de dahil olmak üzere dışarıdan yaratıldığını söylemişti.İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunda yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum bulunurken, silah sınıfı uranyum yaklaşık yüzde 90 oranında zenginleştirme gerektiriyor. ABD ve İsrail yetkililerine göre, bu malzeme hasarlı üç nükleer tesiste bulunuyor ve İran'ın şu anda bunlara erişim imkanı bulunmuyor. Her iki ülkenin istihbarat servisleri de, malzemeleri çıkarma veya nükleer faaliyetleri yeniden başlatma girişimlerini tespit etmek için tesisler çevresindeki durumu izliyor.İran, nükleer programının askeri boyutunu reddediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Sekreteri Rafael Grossi, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, IAEA'nın İran'ın aktif bir nükleer silah programına sahip olduğuna dair somut bir kanıt görmediğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abdnin-rusyanin-ortaklarina-yuzde-100-gumruk-vergisi-uygulamasi-amerikan-ekonomisini-olumsuz-1098047168.html

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i̇srail

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abbas arakçi, mesud pezeşkiyan, rafael grossi, i̇ran, i̇srail, tahran, nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt), abd