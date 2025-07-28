https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ibb-sorusturmasinda-bir-tahliye-karari-1098185411.html
İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-28T10:11+0300
2025-07-28T10:11+0300
2025-07-28T10:11+0300
türki̇ye
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
aziz ihsan aktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185251_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6298896f2d74fa6eebc9f488c236d3a6.jpg
İBB soruşturmasında bugün bir tahliye kararı geldi. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.Korzay'ın 3 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-11-supheli-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-1096808231.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185251_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93c9295d48386bce84c31ad1136fe6ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇sfalt genel müdürü burak korzay, burak korzay tahliye, ibb tahliye
i̇sfalt genel müdürü burak korzay, burak korzay tahliye, ibb tahliye
İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İBB soruşturmasında bugün bir tahliye kararı geldi. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Korzay'ın 3 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti.