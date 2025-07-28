https://anlatilaninotesi.com.tr/20250728/ibb-sorusturmasinda-bir-tahliye-karari-1098185411.html

İBB soruşturmasında bir tahliye kararı

İBB soruşturmasında bir tahliye kararı

Sputnik Türkiye

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay... 28.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-28T10:11+0300

2025-07-28T10:11+0300

2025-07-28T10:11+0300

türki̇ye

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

aziz ihsan aktaş

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İBB soruşturmasında bugün bir tahliye kararı geldi. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.Korzay'ın 3 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-11-supheli-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-1096808231.html

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