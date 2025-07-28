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İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
İBB soruşturmasında bir tahliye kararı
Sputnik Türkiye
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay... 28.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-28T10:11+0300
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i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
aziz ihsan aktaş
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İBB soruşturmasında bugün bir tahliye kararı geldi. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.Korzay'ın 3 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/chpli-belediyelere-yonelik-sorusturma-11-supheli-etkin-pismanliktan-tahliye-edildi-1096808231.html
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i̇sfalt genel müdürü burak korzay, burak korzay tahliye, ibb tahliye
i̇sfalt genel müdürü burak korzay, burak korzay tahliye, ibb tahliye

İBB soruşturmasında bir tahliye kararı

10:11 28.07.2025
ibb bina
ibb bina - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2025
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Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İBB soruşturmasında bugün bir tahliye kararı geldi. 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
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CHP'li belediyelere yönelik soruşturma: 11 şüpheli etkin pişmanlıktan tahliye edildi
4 Haziran , 23:42
Korzay'ın 3 Haziran'da tutuklanmasına karar verilmişti.
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