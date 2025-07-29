https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/giresun-yaylasinda-silahli-kavga-3-kisi-oldu-1098215083.html

Giresun yaylasında silahlı kavga: 3 kişi öldü

Giresun yaylasında silahlı kavga: 3 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Giresun'da iki aile yaylada silahlı kavgaya tutuştu. 3 kişi hayatını kaybetti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

2025-07-29T11:49+0300

türki̇ye

giresun

yayla

silahlı kavga

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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Yaylada silahlı kavgaKümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kucukcekmecede-uzun-namlulu-silahlarla-catistilar-iki-kisi-yaralandi-1097908303.html

türki̇ye

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