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Giresun yaylasında silahlı kavga: 3 kişi öldü
Giresun yaylasında silahlı kavga: 3 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Giresun'da iki aile yaylada silahlı kavgaya tutuştu. 3 kişi hayatını kaybetti. 29.07.2025, Sputnik Türkiye
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yayla
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Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Yaylada silahlı kavgaKümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kucukcekmecede-uzun-namlulu-silahlarla-catistilar-iki-kisi-yaralandi-1097908303.html
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giresun, yayla, silahlı kavga
giresun, yayla, silahlı kavga

Giresun yaylasında silahlı kavga: 3 kişi öldü

11:49 29.07.2025
© DHARize- Yayla
Rize- Yayla - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
© DHA
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Giresun'da iki aile yaylada silahlı kavgaya tutuştu. 3 kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Dereli ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yaylada silahlı kavga

Kümbet yaylasındaki Şıhobası'nda komşu iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Haşim Gençalioğlu, tabancayla Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu ile oğlu S. Kıramanoğlu'na ateş etti.
S. Kıramanoğlu da tabancayla Gençalioğlu'na silahla karşılık verdi.
Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve eşi Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybetti.
Yaralanan S. Kıramanoğlu ise kaldırıldığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Küçükçekmece - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2025
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Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla çatıştılar: İki kişi yaralandı
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