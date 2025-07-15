https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/kucukcekmecede-uzun-namlulu-silahlarla-catistilar-iki-kisi-yaralandi-1097908303.html
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla çatıştılar: İki kişi yaralandı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla çatıştılar: İki kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İki kişi yaralandı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 15.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-15T17:26+0300
2025-07-15T17:26+0300
2025-07-15T17:26+0300
türki̇ye
silahlı saldırı
küçükçekmece
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İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılırken büyük korku yaşandı. Uzun namlulu silahlarla ateş açtılarFatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250715/tiktok-fenomeni-onur-karael-uc-kizinin-yaninda-silahli-saldiriya-ugradi--1097906528.html
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silahlı saldırı, küçükçekmece
silahlı saldırı, küçükçekmece
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla çatıştılar: İki kişi yaralandı
Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan kavgada uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. İki kişi yaralandı. Polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Küçükçekmece'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılırken büyük korku yaşandı.
Uzun namlulu silahlarla ateş açtılar
Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar birbirlerine uzun namlulu silahlarla ateş açarken, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, uzun namlulu silahlarla birlikte 2 şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu 2 şüpheli daha kaçarken yakalandı.